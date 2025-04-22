«X5 Клуб»: В РФ растет спрос на лапшу и супы быстрого приготовления

Россияне все чаще покупают лапшу и супы быстрого приготовления. К такому выводу пришли эксперты «X5 Клуба», программы лояльности торговых сетей X5.

Эксперты отмечают рост (на 7% год к году) спроса на лапшу и супы быстрого приготовления. Максимальный по стране спрос на лапшу быстрого приготовления зафиксирован в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Волгоградской и Свердловской областях. В течение года максимальное количество упаковок лапши и супов быстрого приготовления реализовано в Москве (50 млн), Петербурге (21 млн), Краснодарском крае (23 млн) и Татарстане (20 млн).

В «X5 Клубе» также провели анализ продаж готовых супов из отдела кулинарии. Россияне стали все чаще делать выбор в пользу этой позиции (+88% год к году). Наибольший рост зафиксирован в Новосибирской области, где по сравнению с 2023 годом потребители увеличили спрос на данный вид продукции впятеро. Также внушительный рост отмечается в Омской, Волгоградской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае.