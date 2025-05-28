«X5 Клуб» выяснил, как россияне сидят на диетах

Общество
28 мая 2025

Эксперты «X5 Клуба», программы лояльности «Пятёрочки» и «Перекрёстка», опубликовали результаты исследования, посвященного диетам. Эксперты выяснили, что в период диеты эмоциональное состояние ухудшается у 31% респондентов, оно остается неизменным у 49%, а приподнятое настроение бывает у каждого пятого россиянина.

За строгое соблюдение диеты выступает 29% респондентов, за более мягкий вариант – 23%. Среди ключевых причин выбора в пользу диет респонденты назвали снижение веса (39%), улучшение здоровья (38%), состояния кожи и волос (11%).  

Выяснилось, что совсем игнорируют диеты 58% опрошенных. На основе медицинских показаний ограничивают себя в еде 12% респондентов. Эксперты выяснили, что периодически сидят на диетах 30% россиян. При этом весной ставят себе ограничения в еде 36% респондентов, в течение круглого года – 33%.

Занятия спортом не входят в привычку у 35%, но несколько раз в неделю о физических упражнениях не забывают 32% участников опроса. Каждый день спортом занимаются 13% опрошенных, раз в неделю – 12%.

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