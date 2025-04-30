XCMG Machinery укрепляет присутствие на европейском рынке благодаря локализованным операциям и расширенным услугам  

XCMG Machinery, ведущий азиатский производитель строительной техники, ускоряет свою европейскую экспансию за счет стратегических местных инвестиций, партнерских отношений и инноваций в сфере услуг, укрепляя свою приверженность устойчивому развитию региона и промышленному росту.

13 апреля компания XCMG-Europa Sp. z o.o. отметила важную веху в Компине, Польша, церемонией закладки современного сборочного цеха, предназначенного для производства установок горизонтального наклонно-направленного бурения (ГНБ). Объект, созданный к 2004 году в соответствии со стандартами ЕС, подчеркивает локализованную производственную стратегию XCMG, сочетающую польский инженерный опыт с передовыми производственными инновациями XCMG в дорожной технике.

На мероприятии, в котором приняли участие бывший президент Польши Бронислав Коморовский (Bronisław Komorowski), президент XCMG Group Ян Дуншэн (Yang Dongsheng) и местные чиновники, была подчеркнута роль проекта в повышении эффективности производства, сокращении затрат и создании рабочих мест.

«Эти инвестиции не только укрепляют позиции Польши как центра высококачественного оборудования, но и расширяют наши возможности по обслуживанию европейских клиентов с помощью индивидуальных решений», — сказал Михал Мычковски (Michał Myczkowski), президент XCMG-Europa. Объект будет специализироваться на нетраншейном буровом оборудовании в соответствии с растущим спросом Европы на устойчивые инфраструктурные технологии.

Между тем, во Франции XCMG и официальный дистрибьютор компании Groupe LABROSSE 14 апреля провели успешный День открытых дверей, представив планы по расширению своего присутствия за счет приобретений и расширения сетей обслуживания. Компания LABROSSE приобрела ключевых дистрибьюторов по аренде, таких как Barthélémy Location и E2M, и еще пять партнерств близки к завершению. Открытие новой штаб-квартиры Groupe LABROSSE еще больше укрепит 12 локализованных моделей XCMG, включая землеройное оборудование и подъемные платформы, при поддержке технических экспертов на месте.

«Наша европейская стратегия отдает приоритет умным инновациям, зеленому переходу и совершенству обслуживания», — подчеркнул Ян Дуншэн, объявив о предстоящем запуске Европейского учебного центра и дочерней компании по лизингу. Эти инициативы направлены на то, чтобы вооружить клиентов передовыми навыками и гибкими вариантами финансирования, обеспечивая долгосрочную операционную эффективность.

Во Франции компания XCMG официально оформила создание дочерней компании с французско-китайской командой, отвечающей за каждое из подразделений производителя. В Германии компания XCMG создала центр обслуживания, обучения и хранения запасных частей площадью 5000 м².