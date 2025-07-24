Xinhua Silk Road – Датун становится ведущим мировым туристическим направлением за счет политики безвизового транзита продолжительностью 240 часов 

Город Датун в провинции Шаньси на севере Китая быстро становится первоклассным культурным направлением для международных путешественников. В первой половине 2025 года в туристическом секторе этого города наблюдался устойчивый рост, после того как он был включен в число особых территорий в рамках политики безвизового транзита продолжительностью 240 часов в Китае.

По данным Китая, отчета об индексе развития туризма Датуна за первую половину 2025 года, опубликованного Институтом исследования индексов Синьхуа, индекс развития туризма города достиг среднемесячного значения 1469,15 пункта, что на 9,6 процента выше, чем в прошлом году.

Чтобы дополнительно улучшить доступность, c 6 июля запущен прямой рейс из Датуна в Москву, что упростит для зарубежных гостей знакомство с этим историческим городом.

Путешествие в Датун дает возможность глубоко погрузиться в богатство китайского культурного наследия, великолепие художественного самовыражения и тесную интеграцию различных этнических групп.

Использованный в качестве одной из ключевых культурных декораций в китайской видеоигре Black Myth: Wukong, Датун привлек внимание своим богатым художественным наследием. В городе есть шесть выдающихся исторических объектов, в том числе гроты Юньган, Висячий храм и храм Хуаянь. Эти достопримечательности отражают многовековую этническую интеграцию и художественное совершенство.

Датун также является кулинарным центром. Город славится своей нарезаемой ножом лапшой, а также предлагает широкий выбор местных блюд, таких как смешанное хого, сочные дамплинги на пару в форме цветов и тушеная баранина, что помогает ему завоевывать растущее признание в качестве международной кулинарной столицы.

Чтобы обеспечить удобство для зарубежных гостей, в Датуне расширено предоставление услуг на разных языках. На живописных объектах предлагаются интеллектуальные аудиогиды, есть указатели на английском языке и возможность покупки онлайн-билетов на иностранных языках. Платежные системы в иностранной валюте и персонал, владеющий разными языками, теперь широко доступны, что делает Датун дружественным и доступным направлением для путешественников со всего мира.