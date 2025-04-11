Xinhua Silk Road – Китайская Shaangu Group блистает на выставке Hannover Messe 2025 

Недавно завершившаяся Hannover Messe 2025, ведущая промышленная выставка Германии, была посвящена передовым темам, таким как искусственный интеллект (ИИ), зеленая энергетика и цифровая трансформация. В выставке приняли участие 3 800 экспонентов из около 60 стран и регионов.

По данным организатора, китайские компании составили значительную часть участников – около 1 000 экспонентов – что сделало Китай второй по величине группой экспонентов после принимающей страны – Германии.

У стенда Shaanxi Blower (Group) Co., Ltd. (Shaangu Group) наблюдался наплыв посетителей. Компания проделала путь от производителя оборудования до поставщика системных решений и услуг. Это стало возможным благодаря использованию инновационных технологий в производстве, сервисе и операционной деятельности.

«Когда дело касается крупного оборудования большой мощности, нашим клиентам больше важны эксплуатационные характеристики системы и эффективности доставки», – сказал Фан Ксяолонг (Fan Xiaolong), глава подразделения НИОКР Shaangu Europe, дочернего предприятия группы Shaangu Group в Германии. Господин Фан добавил, что в таком случае компания предлагает комплексный подход в виде производства оборудования, разработки инженерных систем под ключ, производственно-технические услуг, использования искусственного интеллекта, а также энергетических систем, а не только оборудование.

В настоящее время группа Shaangu Group может похвастаться 28 зарубежными компаниями и сервисными дочерними предприятиями в разных странах мира, включая Германию, Чешскую Республику, Индию и Индонезию, которые все вместе составляют глобальную систему, включающую само оборудование, обслуживание и операционную деятельность.

Компания приобрела EKOL, одного из ведущих производителей турбин в Чешской Республике. Это было сделано для переноса процессов НИОКР на места в ответ на требования местной промышленности. В Индонезии же Shaangu Group реализовала крупнейший проект по сепарации воздуха.

«Глобализация – это не простое копирование, а новое определение и реконструкция возможностей», – сказал г-н Фан, добавив, что компания пытается присутствовать в каждом регионе и быстро реагировать на запросы клиентов.

Развитие Shaangu Group – это всего лишь блестящий пример того, как китайские компании находят более зрелые и системные способы интеграции в глобальную промышленную инновационную сеть, занимаясь энергетическими системами, гибким производством, робототехникой и фармацевтической печатью.

В интервью, которое дал в ходе мероприятия Стефан Хартунг (Stefan Hartung), председатель совета директоров Robert Bosch GmbH, также было выделено лидерство Китая в зеленом переходе и умном производстве. Он также подчеркнул, что роль Китая в формировании будущего глобальной индустрии продолжает расти.