Xinhua Silk Road – Китайская Shaangu Group блистает на выставке Hannover Messe 2025 

Экономика
11 апреля 2025

Недавно завершившаяся Hannover Messe 2025, ведущая промышленная выставка Германии, была посвящена передовым темам, таким как искусственный интеллект (ИИ), зеленая энергетика и цифровая трансформация. В выставке приняли участие 3 800 экспонентов из около 60 стран и регионов.

По данным организатора, китайские компании составили значительную часть участников – около 1 000 экспонентов – что сделало Китай второй по величине группой экспонентов после принимающей страны – Германии.

У стенда Shaanxi Blower (Group) Co., Ltd. (Shaangu Group) наблюдался наплыв посетителей. Компания проделала путь от производителя оборудования до поставщика системных решений и услуг. Это стало возможным благодаря использованию инновационных технологий в производстве, сервисе и операционной деятельности.

«Когда дело касается крупного оборудования большой мощности, нашим клиентам больше важны эксплуатационные характеристики системы и эффективности доставки», – сказал Фан Ксяолонг (Fan Xiaolong), глава подразделения НИОКР Shaangu Europe, дочернего предприятия группы Shaangu Group в Германии. Господин Фан добавил, что в таком случае компания предлагает комплексный подход в виде производства оборудования, разработки инженерных систем под ключ, производственно-технические услуг, использования искусственного интеллекта, а также энергетических систем, а не только оборудование.

В настоящее время группа Shaangu Group может похвастаться 28 зарубежными компаниями и сервисными дочерними предприятиями в разных странах мира, включая Германию, Чешскую Республику, Индию и Индонезию, которые все вместе составляют глобальную систему, включающую само оборудование, обслуживание и операционную деятельность.

Компания приобрела EKOL, одного из ведущих производителей турбин в Чешской Республике. Это было сделано для переноса процессов НИОКР на места в ответ на требования местной промышленности. В Индонезии же Shaangu Group реализовала крупнейший проект по сепарации воздуха.

«Глобализация – это не простое копирование, а новое определение и реконструкция возможностей», – сказал г-н Фан, добавив, что компания пытается присутствовать в каждом регионе и быстро реагировать на запросы клиентов.

Развитие Shaangu Group – это всего лишь блестящий пример того, как китайские компании находят более зрелые и системные способы интеграции в глобальную промышленную инновационную сеть, занимаясь энергетическими системами, гибким производством, робототехникой и фармацевтической печатью.

В интервью, которое дал в ходе мероприятия Стефан Хартунг (Stefan Hartung), председатель совета директоров Robert Bosch GmbH, также было выделено лидерство Китая в зеленом переходе и умном производстве. Он также подчеркнул, что роль Китая в формировании будущего глобальной индустрии продолжает расти.

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