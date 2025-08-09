XPPen сотрудничает с Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) официально представляет ограниченную серию графического планшета Deco 640

Компания XPPen официально объявляет о сотрудничестве с Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) с целью выпуска в России лимитированной серии планшетов для рисования Deco 640, а также проведения ряда захватывающих мероприятий, включая художественный конкурс, привлекающий любителей искусства к совместному созданию эпической сцены.

Являясь ведущим мировым брендом в области инноваций для цифрового искусства, компания XPPen отправляется в это художественное приключение вместе с задающей тренд мобильной игрой, сочетая творчество цифрового искусства с динамичной энергией мира игр. MLBB — это одна из самых популярных мобильных игр жанра «многопользовательская боевая онлайн-арена» (MOBA) в мире. Эта отмеченная наградами игра может похвастаться более чем 1,5 миллиардами установок и 110 миллионами активных пользователей в месяц. Партнерство компаний знаменует собой шаг к сближению миров игр и творчества, побуждая оба сообщества к самовыражению через яркое сотрудничество и увлекательные мероприятия.

«За счет нашего сотрудничества с игровым сообществом XPPen стремится наладить связь с более молодой аудиторией, смешивая цифровое искусство с яркой энергией игровой культуры. Мы считаем, что такие партнерские отношения дают художникам возможность инновационного самовыражения», — говорит Хелсон Ву (Helson Wu), директор по продажам в России.

Татьяна Кулагина (Tatiana Kulagina), старший менеджер по маркетингу MLBB в компании MOONTON Games, сказала: «В MOONTON Games мы стремимся строить партнерские отношения, которые повышают уровень связи нашего сообщества с игрой. Наше сотрудничество с XPPen приглашает фанатов распространить свою страсть к MLBB в творческое пространство. Это позволяет превратить игровые моменты в мощное художественное самовыражение, отражающее культуру и энергию нашего сообщества».

С момента выпуска в 2016 году Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) стала одной из популярнейших мобильных MOBA-игр в мире. В честь этого сотрудничества компания XPPen представляет лимитированную серию планшетов MLBB Deco 640 Edition, предназначенную для удовлетворения творческих потребностей геймеров и цифровых художников. Этот планшет сочетает в себе передовую технологию рисования с уникальным игровым аспектом благодаря 16 384 уровням давления, обеспечивающим точные мазки, и распознаванию наклона в диапазоне 60 градусов для плавной и динамичной работы кистью. Этот легкий и портативный планшет весит всего 170 граммов и имеет толщину всего 7,7 миллиметра, благодаря чему он идеально подходит для мобильных художников.

В дополнение к выпуску продукта компания XPPen с радостью представляет АРТ-КОНКУРС FENIX × NANA — художественный конкурс, который должен дополнительно сблизить миры цифрового искусства и игр. Конкурс приглашает художников создать эпическую сцену с Fenix, талисманом компании XPPen, и Nana, могущественным магом из игры MLBB. Участники могут изобразить персонажей Fenix и Nana, объединившихся, чтобы сражаться бок о бок, или вступивших в напряженную битву. Сделать их друзьями или врагами — полностью зависит от художника. Конкурс проходит с 8 августа по 8 сентября, а победители будут объявлены 20 сентября.

Выдающееся судейское жюри, в которое вошли Sura, Meldon, Andry и Adelka, оценит работы участников. Призы включают Magic Note Pad, Artist 15.6 Pro V2, Artist 12 Gen 2, MLBB edition Deco 640, а также эксклюзивные подарочные пакеты MLBB и бриллиантовые награды, приближающие фанатов игры к вселенной, которую они любят.

MLBB продолжает лидировать на сцене мобильных игр за счет творчества и инноваций, и это партнерство с XPPEN открывает новую главу. Главу, которая даст возможность фанатам не только играть, но и заниматься творчеством, выражать себя и переосмысливать свою любимую вселенную с помощью искусства.

Благодаря сотрудничеству с MLBB компания XPPen продолжает свою миссию по расширению границ искусства и творчества. Лимитированная серия Deco 640 MLBB не только перекликается с яркой игровой культурой, но и поощряет новые и захватывающие формы художественного самовыражения. Помимо выпуска этой специальной серии планшетов, компания XPPen еще больше расширяет возможности художников с помощью АРТ-КОНКУРСА FENIX × NANA, приглашая любителей искусства воплотить свои самые творческие идеи в жизнь. Предлагая планшет лимитированной серии и конкурс, компания XPPen предоставляет художникам инструменты и возможности для исследования сочетания цифрового искусства и игр, раздвигая творческие границы и вдохновляя новые формы художественного самовыражения.