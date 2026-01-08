«Яйца по корзинам»: в сети появился подкаст композитора Евгения Скрипкина

Композитор Евгений Скрипкин запустил авторский подкаст «Яйца по корзинам» — проект о людях, которые однажды решились сменить профессию и выстроили новую жизнь с нуля. Первым гостем стал Филипп Скоробогатов — в прошлом гитарист, а сегодня ювелир, работающий с платиной и драгоценными камнями.

В первом выпуске разговор начинается как производственная история о ремесле, но быстро перерастает в дискуссию о природе стоимости и признания. Собеседники пытаются нащупать границу, отделяющую простого мастера от творца, а ювелирное изделие — от инвестиционного актива. В центре внимания оказывается парадокс современного рынка: почему технически безупречная работа частного мастера может стоить копейки, в то время как известный бренд продает простую идею за миллионы.

Одной из самых резонансных тем стала финансовая изнанка индустрии. Герои подняли скандальный тезис Леонида Агутина о том, что профессиональный музыкант в России зарабатывает на уровне автослесаря. Филипп Скоробогатов, знающий обе «кухни» изнутри, дал жесткий ответ: где на самом деле проще заработать на жизнь, почему 10 лет стажа не гарантируют богатство и что теряет человек, меняющий аплодисменты зала на тишину мастерской. Параллельно обсуждается, как рождается люкс и почему один и тот же предмет в зависимости от имени на коробке меняет статус и цену, включая историю с гвоздём-браслетом Cartier.

Чтобы не превращать разговор в глянец, герои показывают ремесленную сторону профессии без прикрас: следы от полировочной пасты на лице, риск непоправимой ошибки и работу с хрупкими камнями, которые не прощают неверного движения. Финальная часть подкаста «Яйца по корзинам» посвящена будущему творческих профессий: где нейросети действительно “съедают” рынок и почему культурный масштаб не сводится к алгоритму, даже если речь заходит о сравнении Егора Крида и Виктора Цоя.

С 8 января 2026 года первый выпуск подкаста «Яйца по корзинам» доступен на цифровых видео и аудио платформах.