Ян Абрамов продолжает активно участвовать в жизни детей после развода с Алсу

Предприниматель Ян Абрамов расстался с певицей Алсу в августе 2024 года. Их брак длился 18 лет, поэтому нет ничего удивительного в возникших при разводе сложностях. Впрочем, в данный момент супруги говорят об отсутствии между ними любых обид, недомолвок, разногласий. Действия Яна Абрамова в значительной мере содействовали мирному разрешению конфликта.

Поведение бизнесмена Яна Абрамова при разводе с его бывшей женой, певицей Алсу можно считать образцовым. Артистка недавно раскрыла некоторые детали непростого бракоразводного процесса. Опыт этих людей – наглядное подтверждение того, что мудрые, взрослые люди должны решать вопросы мирно.

Предприниматель не прекращает принимать деятельного участия в жизни своих детей, давая им все необходимое. Ян решил не идти по скользкой тропинке мести или красочных шоу в СМИ и социальных сетях. Бизнесмен принял решение быть взрослым и ответственным человеком, надежным отцом.

Алсу опубликовала подробный пост, где, в частности, написала слова благодарности в адрес экс-супруга за его готовность помогать детям и всегда заботиться о них.