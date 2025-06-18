«Яндекс Магистрали» презентовали обновление платформы для владельцев грузов и перевозчиков

Облачная платформа «Яндекс Магистрали», которая предлагает систему управления логистикой для компаний из разных отраслей, обновилась, стала еще удобнее и функциональнее. Сейчас продукт ориентирован на взаимодействие владельцев груза и перевозчиков, но в перспективе на ней расширятся возможности и для экспедиторов.

«Яндекс Магистрали» позволяет искать надежных партнеров — отправителей или перевозчиков груза, автоматизировать проведение торгов и управление заявками. Она упрощает контроль за процессом транспортировки груза, предоставляет инструменты аналитики и электронного документооборота, повышает безопасность и качество перевозок.

Вся работа и заказчиков, и исполнителей теперь строится из личного кабинета. Заказчик может в нем работать с заявками, обращаться к дашборду аналитики, за экспедиционными услугами. Раздел «Помощь» пересылает к Телеграм-боту, который оперативно отвечает на вопросы и помогает разобраться с функциями платформы. А пользователи с правами администратора могут управлять настройками организации, добавлять сотрудников и создавать шаблоны условий взаимодействия заказчика с исполнителями: базовые или уникальные.

Интерфейс личного кабинета грузоотправителя и грузоперевозчика сильно изменился. В частности, появилось больше вкладок для управления заявками. Раньше многие пользователи-заказчики сталкивались с ситуацией, когда исполнитель завершил перевозку, отметил это, заказ ушел в «Завершенные», и заказчик не мог его найти. Теперь есть вкладка «Все», куда попадают все заявки независимо от статуса.

Также добавилась вкладка «В рейсе». Когда на одну заявку назначаются несколько рейсов, или несколько заявок объединяются в один рейс, удобнее контролировать их в рамках рейса, а не заказа.

При формировании заявки стало легче определять, какая машина нужна для груза — добавились наглядные демонстрации видов транспортных средств с объемом и весовой категорией. А управление происходит не местами, как это было ранее на платформе, а грузами.

В карточке заказа не только отражается множество деталей по перевозке, но и есть возможность оставлять комментарии для исполнителя — конкретного или потенциального: когда заявка выдвинута на торги. А также вести с ним коммуникацию.

Ориентироваться в большом объеме заявок помогает обширный список фильтров. Здесь можно искать заявки не только по таким стандартным критериям, как дата создания, статус, дата изменения, но и по типу торгов, особым условиям, времени погрузки или локации. Например, найти заявки с погрузкой в Москве и выгрузкой в Самаре.

Один из самых важных инструментов для отправителей груза — это отслеживание машины. Ее движение можно наглядно видеть на карте, для каждого отдельного заказа: на протяжении всего пути фиксируются точки с координатами и временем их прохождения. Можно увидеть, куда машина двигается, сколько ей добираться до следующей точки, вовремя ли она проходила предыдущие или задерживалась / опережала график.

Для удобства транспортных компаний разработан инструмент массовой загрузки данных на транспортное средство и водителя. С этим помогает поддержка: сотрудники высылают шаблон для загрузки данных, его нужно заполнить из собственной системы транспортной компании и прислать обратно в поддержку. В течение нескольких дней задача будет выполнена.

По всем критически важным действиям на платформе пользователю приходят уведомления на email: например, о том, что исполнитель назначит ТС и водителя по рейсу. Из письма по клику на кнопку «Перейти в ЛК» можно попасть сразу в конкретную заявку.

Как и прошлая версия платформы «Яндекс Магистрали», новая дополняется приложением для водителей. Оно тоже обновляется: у заказчика появится возможность в рамках находящейся в работе заявки пообщаться с водителем.

В ближайшей перспективе на платформе появится возможность управления задачами, формирование ЭТРН (электронных транспортных накладных), опция выгрузки данных и документов, инструменты для экспедиторов. А также будет возможность планировать мультимодальные перевозки — это одна из важнейших глобальных задач.