Ярославль принимает XX Международный кинофестиваль «В кругу семьи»

Кинематографистов и зрителей со всего мира соберет в Ярославле XX Международный кинофестиваль «В кругу семьи». Масштабное событие в сфере индустрии семейного и детского кино пройдет в городе с 5 по 9 июля 2025 года при поддержке Министерства культуры РФ, Госкорпорации «Ростех», Правительства Ярославской области и мэрии г. Ярославля.

В комментариях помощник гендиректора Госкорпорации Ростех Юлия Воронова отметила, что голосов любви, добра и взаимоуважения, которые ежегодно звучат в унисон в Ярославле, не заменит ни одна система, ни один программный код. По ее словам, фестиваль «В кругу семьи» транслирует ценности, которые питают культурный код страны, делают народ России единым, сильным и по-настоящему человечным. При этом главную «прошивку» российского общества понимают и разделяют участники из разных стран мира.

Откроется фестиваль «В кругу семьи» большим семейным праздником 5 июля. Посетителей мероприятия ждут мастер-классы, детская анимация, интерактивные фотозоны, квесты и автограф-сессии с популярными блогерами и артистами. Кульминацией праздника будет живой музыкальный концерт Гоши Куценко и его группы.

На красной дорожке кинофестиваля «В кругу семьи» – живой платформе общения между артистами, блогерами, зрителями и молодым поколением – появятся звёзды отечественного кино и гости из разных стран. Среди них: Фёдор и Виктор Добронравовы, Оксана Сташенко, Александр Самойленко, Андрей Чадов, Алла Юганова, Елена Захарова, Сергей Горобченко, Екатерина Копанова, Юлия Такшина и многие другие.

Частью мероприятия станет церемония вручения V Национальной премии позитивного контента «Быть». Ее обладатели – известные блогеры, формирующие повестку на основе добрых и созидательных ценностей для миллионов молодых россиян.

Президент Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи» Александр Ковтунец назвал форум мощным культурным сигналом миру, что доброе кино необходимо и востребовано. Он подчеркнул: за 20-лет своего существования фестиваль превратился в международную площадку, где говорят на понятном каждому, независимо от страны и культуры, языке. Александр Ковтунец отметил, что мировое кинопространство меняется, и местом для нового созидательного диалога и ориентиром для будущего поколения становится фестиваль «В кругу семьи».

Оргкомитет фестиваля в 2025 году получил свыше 2,5 тысяч заявок из 121 страны мира, что стало рекордом для кинофорума. В конкурсную программу в этот раз включены картины не только из Китая, Турции, Южной Кореи, Италии, Индии, Ирана, Мексики, Сербии, Черногории, Северной Македонии, но также Сенегала и Эфиопии.

Деловая программа фестиваля предусматривает тематические лекции, мастер-классы, практикумы по работе с ИИ. Гости смогут посетить тренинг психолога и блогера-миллионника Татьяны Друговой, а выставка «Русь: белая, красная, черная» позволит погрузиться в мир православия и русских символов через художественные образы. Также в рамках фестиваля состоится образовательный форум «Кинопедагогика как инструмент развития творческой личности», а для студентов будет организован кинофорум «Инженеры человеческих душ» и семинар «Фильмейкинг».