Южные томаты под вопросом: стоит ли брать овощи без маркировки 

Заходишь в магазин — и глаза разбегаются. С одной стороны, аккуратные упаковки с российской продукцией, где четко видишь производителя, сроки, все как положено. С другой — безымянные горы помидоров без маркировки и упаковки. Знакомая картина? Это и есть тот самый «караван дешёвых томатов» из Узбекистана и Туркменистана, который превращает покупку овощей в русскую рулетку.

Российская продукция привычна и понятна — знаешь, откуда помидоры, кто их вырастил, когда собрали. А вот южные «ноунеймы» — зачастую это встреча с неизвестностью. Ни страны происхождения, ни производителя, ни сроков — просто россыпь плодов с сомнительной репутацией. Покупатели уже окрестили их «пластмассой» — у большинства ни вкуса, ни аромата, одна вода. Но дешевизна обманчива — за ней скрываются серьезные риски.

Совсем недавно, в ноябре 2025 года, Россельхознадзор обнаружил в партии узбекских томатов весом 22 тонны опасный вирус «коричневой морщинистости». А в апреле в Оренбургской области вернули отправителю 36 тонн туркменских помидоров, зараженных тем же вирусом и южноамериканской томатной молью. И это только официально зафиксированные случаи!

Каждый такой немаркированный помидор — как закрытая коробка: неизвестно, что внутри. Покупатель оказывается перед сложным выбором: заплатить немного больше за понятную российскую продукцию или рискнуть здоровьем ради сомнительной экономии.

Ситуация требует внимания — потребители должны знать, что покупают, и быть уверенными в безопасности продуктов на своем столе. Когда на прилавке лежат безымянные овощи без маркировки — это не просто неудобство, это реальная угроза, которую нельзя игнорировать.

Источник: Россельхознадзор