Защита корпоративных данных: эксперты рассказывают, как повысить конфиденциальность в Р7 команда

В современном мире угроз безопасности, в том числе информационной, становится больше чуть ли не с каждым часом, так что контролировать безопасность общения — все более важная задача. Тем более, если речь идет о корпоративной среде, в которой чувствительная информация, попавшая не в те руки может изрядно навредить всем вокруг. Эксперты компании подготовили ряд рекомендаций по повышению уровня защиты в сервисе Р7 команда.

1. Контроль доступа с помощью временных ссылок

При организации совещаний или создании рабочих групп с внешними контрагентами система генерирует специальную ссылку для доступа. Специалисты настоятельно рекомендуют устанавливать срок действия таких ссылок для разовых мероприятий. Это исключает риск неавторизованного подключения к беседе в будущем.

2. Внимание к присутствию гостей

Р7 команда автоматически уведомляет всех участников о подключении к беседе пользователей по гостевой ссылке. Это позволяет сохранять осведомленность о том, кто имеет доступ к обсуждению, и своевременно принимать решения о конфиденциальности информации.

3. Настройка разрешения в группе

Для максимального контроля стоит обратиться к разделу «Разрешения» в настройках группы:

Включите доступ по заявкам. Это позволит вручную утверждать каждого нового участника, предотвращая проникновение нежелательных лиц.

Требуйте подтверждение email. Обязательная верификация электронной почты гостевого пользователя добавляет дополнительный уровень проверки его личности.

4. Активация расширенных режимов безопасности

Для обсуждения особо важной информации идеально подходят два сценария: