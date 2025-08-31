Защита корпоративных данных: эксперты рассказывают, как повысить конфиденциальность в Р7 команда

В современном мире угроз безопасности, в том числе информационной, становится больше чуть ли не с каждым часом, так что контролировать безопасность общения — все более важная задача. Тем более, если речь идет о корпоративной среде, в которой чувствительная информация, попавшая не в те руки может изрядно навредить всем вокруг. Эксперты компании подготовили ряд рекомендаций по повышению уровня защиты в сервисе Р7 команда.
1. Контроль доступа с помощью временных ссылок
При организации совещаний или создании рабочих групп с внешними контрагентами система генерирует специальную ссылку для доступа. Специалисты настоятельно рекомендуют устанавливать срок действия таких ссылок для разовых мероприятий. Это исключает риск неавторизованного подключения к беседе в будущем.
2. Внимание к присутствию гостей
Р7 команда автоматически уведомляет всех участников о подключении к беседе пользователей по гостевой ссылке. Это позволяет сохранять осведомленность о том, кто имеет доступ к обсуждению, и своевременно принимать решения о конфиденциальности информации.
3. Настройка разрешения в группе
Для максимального контроля стоит обратиться к разделу «Разрешения» в настройках группы:
- Включите доступ по заявкам. Это позволит вручную утверждать каждого нового участника, предотвращая проникновение нежелательных лиц.
- Требуйте подтверждение email. Обязательная верификация электронной почты гостевого пользователя добавляет дополнительный уровень проверки его личности.
4. Активация расширенных режимов безопасности
Для обсуждения особо важной информации идеально подходят два сценария:
- Безопасный чат. Этот режим запрещает пересылку сообщений, копирование текста и создание скриншотов на мобильных устройствах.
- Доступ только с мобильных устройств. Поскольку обеспечить полную защиту от снимков экрана на ПК сложно, эту опцию можно использовать в связке с «Безопасным чатом». Она блокирует вход с десктопных версий, оставляя только мобильные клиенты с усиленной защитой, что значительно повышает конфиденциальность беседы.