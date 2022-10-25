Жители Петербурга усомнились в «жестком контроле» со стороны Смольного после задержки выплат мобилизованным

Общество
25 октября 2022

В Смольном признали проблему с задержками соцвыплат семьям мобилизованных, однако попросили обращаться с этим вопросом в отдел социальныой защиты по месту жительства.

Петербуржцы остались недовольны такими советами, назвали работу чиновников неудовлетворительной, а также предложили наказать губернатора Александра Беглова и его подчиненных.

По словам жителей города на Неве, обещанного «жесткого контроля» за выплатами так и нет, при этом чиновники не забывают повышать зарплаты себе.

Беглову нельзя брать на себя такую ответственность, с которой он не справляется, заключили пользователи Сети.

Напомним, ранее петербуржцы массово жаловались Беглову на его личной странице в соцсети «ВКонтакте» на невозможность своевременно получить мобилизационные выплаты. При этом комитет по соцполитике переложил ответственность на Министерство обороны, хотя до этого губернатор говорил, что все деньги на эти цели будут выделяться из городского бюджета.

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