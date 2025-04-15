Живое общение стало «новой роскошью»: оффлайн бизнес-мероприятия вернулись в тренды

Валерия Мингова, основатель агентства PR Doctor и премии «Громче!», в своем материала для Бизнес Секретов поделилась своими взглядами на то, как целенаправленное участие в таких бизнес-ивентах повышает эффективность работы компаний.

В последние годы многие специалисты бизнеса задавались вопросом: имеют ли смысл офлайн-мероприятия в условиях активно развивающегося онлайн-пространства? Согласно исследованиям, проведённым после пандемии, живое общение с партнерами и коллегами возвращается на первое место. И это не просто дань моде, а важный канал для создания крепких бизнес-связей и обмена новыми идеями.

«Мы наблюдаем, как после пандемии многие осознали ценность живого общения. Офлайн-мероприятия дают уникальную возможность не только наладить деловые связи, но и активно участвовать в обсуждениях, делиться мнениями и получать вдохновение от других профессионалов. Эмоции и впечатления, которые мы получаем на таких встречах, невозможно передать в онлайн-формате», — комментирует Мингова.

Ключевым моментом успешного участия в деловых мероприятиях является заранее определенная цель: кого и зачем вы хотите встретить? Будь то потенциальные клиенты, партнеры или идеи для развития, каждый шаг на ивенте должен быть обдуманным.

Валерия также советует заниматься проработкой своего публичного имиджа. Живое представление себя и своей компании, активное участие в дискуссиях и открытость к новым знакомствам помогут не только привлечь внимание, но и запомниться. Главное — помнить, что каждая встреча может стать началом новой успешной коллаборации.

Как показывает практика, для достижения максимальной выгоды важно не только участвовать в мероприятиях, но и с умом подходить к выбору нужных ивентов, учитывая их релевантность и состав участников.