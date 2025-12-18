ЖК «Вишнёвый сад» на Мосфильмовской успешно прошёл проверку Мосгосстройнадзора

В премиальном жилом комплексе «Вишнёвый сад» на Мосфильмовской улице успешно завершилась проверка Мосгосстройнадзора: проект получил заключение о соответствии и разрешение на ввод.

Архитекторами третьей очереди выступило международное бюро AI Studio. Концепция воплощает современную эстетику hi-tech с акцентом на строгую геометрию и лаконичность форм. В рамках третьего этапа строительства возведены три жилых корпуса общей площадью более 46 тыс. кв. м, рассчитанные на 126 квартир. Для жителей предусмотрен подземный паркинг на 303 машиноместа.

Композиционным прототипом зданий стали кубы, что позволило архитектурно разделить участок на три объёма различной высоты — 11, 12 и 14 этажей. Такое решение учитывает рельеф площадки и органично вписывает проект в контекст Мосфильмовской улицы: от низкого корпуса у фронта улицы до более высокой башни в глубине территории.

В проекте частные и общественные пространства разведены по вертикали. На уровне цоколя со стороны Мосфильмовской улицы располагается открытая городская плаза, на которую выходят бутики, рестораны и кафе. Приватный сад для жителей приподнят и размещён на уровне первого жилого этажа, создавая ощущение уединённости и более камерной атмосферы.

В отделке фасадов используются два основных материала — металл и натуральный камень. Характерными акцентами стали консоли входных групп и пикселированные террасы верхних этажей, создающие иллюзию «вырезанных» из монолита объёмов. На последних уровнях расположены просторные квартиры и пентхаусы с видами на парк и комплекс «Лужники».

Благоустройство территории, реализованное совместно с бюро Alphabet City, построено на контрастных решениях. Геометрия ландшафта отсылает к лепесткам вишни: территория объединяет теневой и солнечный сады, зелёный променад, склон с ярусами цветущих деревьев и сухой фонтан. Пространство продумано для разных сценариев жизни — от спокойного отдыха до детских игр.

«В проекте “Вишнёвый сад” мы постарались предложить сбалансированное решение современной архитектуры и бережного отношения к существующему окружению. Рядом с новыми зданиями располагается застройка разных эпох и городской парк, и важно было не только сформировать контрастное впечатление от новой архитектуры, но и дополнить сложившийся городской контекст», — отметили в AI Studio.