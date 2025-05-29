Звезды Голливуда и влиятельные личности собрались в ресторане Cipriani Bahrain, чтобы отметить растущее влияние Королевства Бахрейн как глобального центра развлечений, медийной сферы, спорта и культуры.

В мероприятии приняли участие актеры Энтони Маки (Anthony Mackie), Летиция Райт ( Letitia Wright), Симу Лю (Simu Liu) со своей невестой Эллисон Хсу (Allison Hsu), Уинстон Дьюк (Winston Duke), Теноч Уэрта (Tenoch Huerta) и Дэнни Рамирес (Danny Ramirez) вместе с его высочеством шейхом Насером ибн Хамадом аль-Халифа (Nasser bin Hamad Al Khalifa), представителем его величества короля по гуманитарной работе и делам молодежи, ведущими кинематографистами, руководителями медийных компаний, бизнес-лидерами и творческими предпринимателями Бахрейна и других стран мира. В числе известных гостей также были актеры Ханна Джон-Кеймен (Hannah John-Kamen), Мейбл Кадена (Mabel Cadena) и Алекс Ливиналли (Alex Livinalli); режиссеры Джо Руссо (Joe Russo) и Дэвид Ма (David Ma); и продюсер Крис Кастальди (Chris Castaldi).

Королевство становится все более сильным центром коммерческих инвестиций, технологических инноваций, элитного мирового спорта и творческих отраслей, укрепляя репутацию островного государства в качестве места культурного туризма и спортивных впечатлений. От Гран-при Gulf Air Bahrain Формулы-1 до таких культурных событий, как джазовый фестиваль Bahrain Jazz Festival и фестиваль культуры Spring of Culture, страна укрепляет свои позиции в качестве места проведения беспрецедентных мероприятий мирового уровня для разнообразной аудитории.

В стране находится множество объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, современных центров исполнительского искусства и создана благоприятная для творчества экосистема, поощряющая мастерство, повествование и сохранение своего культурного наследия. Ранее в этом месяце его высочество шейх Насер ибн Хамад аль-Халифа, представитель его величества короля по гуманитарной работе и делам молодежи, был показан в приключенческом документальном фильме Amazon Prime «Beyond Borders with Bear Grylls: Bahrain» (Без границ с Беаром Гриллсом: Бахрейн), показывающем мировой аудитории потрясающие природные ландшафты и захватывающую природу Бахрейна.

По мере того как Бахрейн формирует новую эпоху слияния спорта, культуры, туризма и развлечений, его стремление становится очевидным: сохранять лидерство в инновациях на стыке традиций и современности для процветания возможностей и творчества.