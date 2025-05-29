Звезды Голливуда и влиятельные личности собрались вместе, чтобы отметить растущее влияние Королевства Бахрейн

Мир
29 мая 2025

Звезды Голливуда и влиятельные личности собрались в ресторане Cipriani Bahrain, чтобы отметить растущее влияние Королевства Бахрейн как глобального центра развлечений, медийной сферы, спорта и культуры.

Anthony Mackie and Hannah John Kamen at Cipriani Bahrain. Courtesy of David Jon and Getty Images for Bahrain

В мероприятии приняли участие актеры Энтони Маки (Anthony Mackie), Летиция Райт ( Letitia Wright), Симу Лю (Simu Liu) со своей невестой Эллисон Хсу (Allison Hsu), Уинстон Дьюк (Winston Duke), Теноч Уэрта (Tenoch Huerta) и Дэнни Рамирес (Danny Ramirez) вместе с его высочеством шейхом Насером ибн Хамадом аль-Халифа (Nasser bin Hamad Al Khalifa), представителем его величества короля по гуманитарной работе и делам молодежи, ведущими кинематографистами, руководителями медийных компаний, бизнес-лидерами и творческими предпринимателями Бахрейна и других стран мира. В числе известных гостей также были актеры Ханна Джон-Кеймен (Hannah John-Kamen), Мейбл Кадена (Mabel Cadena) и Алекс Ливиналли (Alex Livinalli); режиссеры Джо Руссо (Joe Russo) и Дэвид Ма (David Ma); и продюсер Крис Кастальди (Chris Castaldi).

Королевство становится все более сильным центром коммерческих инвестиций, технологических инноваций, элитного мирового спорта и творческих отраслей, укрепляя репутацию островного государства в качестве места культурного туризма и спортивных впечатлений.  От Гран-при Gulf Air Bahrain Формулы-1 до таких культурных событий, как джазовый фестиваль Bahrain Jazz Festival и фестиваль культуры Spring of Culture, страна укрепляет свои позиции в качестве места проведения беспрецедентных мероприятий мирового уровня для разнообразной аудитории.

В стране находится множество объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, современных центров исполнительского искусства и создана благоприятная для творчества экосистема, поощряющая мастерство, повествование и сохранение своего культурного наследия. Ранее в этом месяце его высочество шейх Насер ибн Хамад аль-Халифа, представитель его величества короля по гуманитарной работе и делам молодежи, был показан в приключенческом документальном фильме Amazon Prime «Beyond Borders with Bear Grylls: Bahrain» (Без границ с Беаром Гриллсом: Бахрейн), показывающем мировой аудитории потрясающие природные ландшафты и захватывающую природу Бахрейна.

По мере того как Бахрейн формирует новую эпоху слияния спорта, культуры, туризма и развлечений, его стремление становится очевидным: сохранять лидерство в инновациях на стыке традиций и современности для процветания возможностей и творчества.

His Highness Shaikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, His Majesty the King’s Representative for Humanitarian Work and Youth Affairs and guests at Cipriani Bahrain. Courtesy of David Jon and Getty Images for Bahrain
Simu Liu and Allison Hsu at Cipriani Bahrain. Courtesy of David Jon and Getty Images for Bahrain
Simu Liu; Mabel Cadena; Tenoch Huerta; Winston Duke at Cipriani Bahrain. Courtesy of David Jon and Getty Images for Bahrain

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