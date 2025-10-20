 «Звёздное дежавю»: шоу-ностальгия о легендах, которых мы любим

Во «ВКонтакте» стартовал проект «Звёздное дежавю» — цикл интервью о жизни и творчестве легенд из 90-х и 2000-х и современных звездах шоу-бизнеса. Программа посвящена творческим судьбам, историям успеха и новым этапам жизни тех, кто формировал культурное пространство прошлых десятилетий.

Ведущий проекта — Пётр Пиотровский, известный своим умением создавать доверительную атмосферу и раскрывать героев без лишних формальностей. Благодаря этому интервью становятся живыми, искренними и эмоционально насыщенными.

С момента запуска «Звёздного дежавю» записано около 150 выпусков. Среди гостей — народные артисты России Татьяна Пилецкая и Евгений Герчаков, заслуженные артисты Сергей Рогожин, Эмилия Спивак, Евгений Александров, Карен Аванесян и Валерия Сёмина, исполнители Маша Распутина, Эмма М, Митя Фомин, Алексей Гоман, Алексей Елистратов, Михаил Муромов, Алиса Мон, Юрий Титов.

В числе героев также актёры Ян Цапник, Ольга Белинская, Юлия Рудина, Татьяна Колганова, заслуженные актёры Зоя Буряк, Хельга Филиппова, Галина Богашевская, Сергей Лосев, Андрей Шарков, Артур Ваху, актёр театра, кино и клоун Анвар Либабов.

Сейчас ведётся работа над вторым сезоном, который будет наполнен новыми выпусками с интересными героями. Зрителей ждут откровенные разговоры, редкие факты и истории, которые возвращают атмосферу ушедшей эпохи.

Выпуски «Звёздного дежавю» выходят дважды в неделю по средам и субботам в официальном сообществе проекта во «ВКонтакте».