20 декабря в 12:00 состоялся XII Молодёжный межнациональный онлайн-фестиваль «Разноцветная Москва»

В этом году фестиваль прошел в историческом здании ГБУ «Московского Дома Национальностей» в онлайн-формате.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский дом национальностей» при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы провел социально востребованный арт-проект, направляющий энергию молодёжных субкультур к осмыслению и творческой интерпретации особенностей межнациональных отношений, культурного многообразия России. В этом году фестиваль прошел в историческом здании ГБУ «Москвоского Дома Национальностей»

Что было на данном фестивале:

Молодежный межнациональный конкурс граффити

Главной площадкой фестиваля станет конкурс граффити-работ с визуализацией обычаев, национальных символов, сказочных героев новогодних и рождественских традиций народов России и стран зарубежья. Создателями рисунков стали 15 лучших стрит-арт-художников, которые были отобраны в заочном конкурсе, в числе участников были призеры всероссийских и международных фестивалей граффити.

Уже 12-й раз фестиваль «Разноцветная Москва» собирает творческую и креативную молодежь со всей России! За годы существования фестиваль стал социально востребованным арт-проектом, который дает возможность моодым художникам заявить о себе, выразить через творчество свое отношение к жизни, эмоции и мысли, а также познакомить зрителей с молодежными субкультурами. Несмотря на то, что фестиваль проходит в онлайн формате, сегодня он объединил участников из 8 городов России. В этом году после отборочных туров на фестиваль приехали участники из Оренбурга, Архангельска, Магнитогорска, Можайска, Красногорска, Москвы, Липецка, Ярославля и других городов!

А еще одним из самых приятных моментов, впечатляющий по своей глубине и виртуозного исполнения, стал мастер-класс по граффити от лучшего стрит-арт художника России Емельянова Александр (в творческих кругах известен под псевдонимом — Jem).

Судьи конкурса:

Александр Jem — победитель множества художественных фестивалей. Лучший райтер России 2020 года.

Анастасия Нан – активно занимается росписью стен, пишет картины, участвует в различных международных фестивалях граффити

Кирилл Корнилов — профессионально занимается граффити и один из ведущих художников России, чьи работы находятся в частных коллекциях по всему миру.

Для судей в этом году выбор победителей дался очень тяжело, так как все художники показали самый высокий уровень. И лучшими из лучших стали:

1 место — Татьяна Прокопец — Китайский Год

2 место — Наталья Денисова – Чукотка

3 место – здесь было сразу два победителя в парной работе. Дима SW и Кирилл Кэвдис

Соревнования по брейк-дансу

Зрителей онлайн-трансляции смогли увидеть зрелищные танцы, сочетающие в себе удивительную пластику и сложность акробатических трюков. Участники соревнований по брейк-дансу прошли множество танцевальных отборочных туров, в результате которых были определены сильнейшие команды

Судьями соревнования стали одни из самых известных представителей танцевального мира: Сheerito, Beat Master T, Bullet from space

Несмотря на то, что мероприятие проходило в онлайн режиме, было поистине жарко. Такого стены «Московского Дома Национальностей» никогда не видели. Среди участников были представители Олимпийской сборной России по брейк-дансу. И самое приятное, что также в соревнованиях приняли участие юные представители этого танцевального жанра. После нескольких туров и отдельного конкурса «72SMOKE», были выявлены победители:

1 место 2 на 2 «ВСЕМИРКА» — Original people circle

2 место 2 на 2 «ВСЕМИРКА» — Mafia 13

В конкурсе «72SMOKE» победу одержал – Амир

После подведения итогов соревнований и конкурсов состоялась церемония награждения победителей, которая сопровождалась выступлением молодежных национальных коллективов, а также исполнителей в таких направлениях как рэп, битбокс, фолк и фьюжн.

Фестиваль открыл уникальный музыкант, барабанщик, МС, шоумен один из главных зачинателей и пропагандистов движения массовой импровизации в хип-хоп и фанк – культуре, основатель объединения «Хип-хоп союз» — Мэдд Чиф

Ведущими мероприятия стали Бочков Степан — МC Bassoto — постоянный ведущий таких международных брейк-данс чемпионатов, как «Битва стилей», «Йолка», «Тесто» и Егоров Евгений — МC High Jekу частник рэп коллектива «ЛОВИМАЙК»

За музыкальное оформление отвечал Вячеслав Годунов DJ G-ODU ака Godunow — самый яркий и перспективный DJ Казахстана. Профессионал, чьи треки и ремиксы звучат в ночных клубах всех стран СНГ.

Также в концертной программе приняли участие:

Рэп-дуэт «ЛОВИМАЙК»

Рэпер FROLLA (Александр Фролкин) яркий представитель русского рэпа.

Фолк-группа «Тимоня». В основе лежат подлинные народные песни, но в современных авторских аранжировках

Казачий ансамбль «Совечёра»

Михаил Тимофеев Певец. Лауреат Всероссийских и международных конкурсов Поет на русском и якутском языках. Фольклорные, этнические и эстрадные песни.

И многие другие…

Онлайн-трансляция доступна на YouTube-канале Московского дома национальностей — https://www.youtube.com/channel/UC8GoFGDeW4dFZ9LMm5acKaA

А также можно посмотреть на нашем сайте — https://mdn.ru/report/xii-molodezhnyj-mezhnatsionalnyj-onlajn-festival-raznotsvetnaya-moskva-v-ramkah-proekta-gbu-mdn