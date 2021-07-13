ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

В Центробанке России призвали списать долги по кредитам пострадавшим от наводнения в Крыму и Краснодарском крае. Об этом говорится в письме регулятора банкам и микрофинансовым организациям. В случае обращения граждан, кредиторам рекомендуется реструктурировать займы и ипотеку, вплоть до списания в отдельных случаях 100% долга, а также отказаться от взыскания заложенного имущества.

Кроме того, ЦБ призвал Национальное бюро кредитных историй не учитывать такую реструктуризацию как фактор, ухудшающий кредитную историю. Для получения помощи пострадавший должен предоставить подтверждающие свое положение документы, говорится в письме. Тем не менее, решение по каждому заемщику кредиторы будут принимать индивидуально.

Центробанк и ранее обращался к подобной практике в регионах стихийных бедствий – например, в 2012 году после наводнения в Крымске и в 2019 году в Иркутской области. По словам экспертов, кредиторы выполняли такие рекомендации неохотно.

«Тогда в ЦБ не только обратились к банкам с предложением реструктурировать кредиты, но и предложили соответствующие послабления. Например, по реструктурированным кредитам не создаются дополнительные резервы. Сейчас о таких послаблениях речи не идет. То есть, у банков нет стимула это делать. Поэтому ожидать от банков такого повального увлечения реструктуризации долгов не приходится», – сказал Максим Осадчий, член совета директоров Банка БКФ.

Источник фото: yuga.ru