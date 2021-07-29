АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Из-за повторного введения коронавирусных ограничений и массового отказа от туров на Кубань, курортный сезон в Краснодарском крае может оказаться под угрозой срыва. Об этом рассказали эксперты Ассоциации туристических операторов России (АТОР).

Напомним, около месяца назад губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что из-за повторной вспышки Covid-19 региональные курорты с 1 июля смогут принимать отдыхающих в детских лагерях, пансионатах, отелях, санаториях и гостиницах только при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. Более того, по решению областной администрации, с 1 августа отдыхающие смогут заселиться на отдых только при наличии вакцинного сертификата. Позже это решение несколько смягчили, заявив, что непривитые туристы смогут отдохнуть на Кубани при условии непременной вакцинации в течение трех суток после прибытия. Если данное условие будет нарушено, туристам выпишут штраф 30 тыс. рублей.

«Мы уже сегодня ощущаем спад туристического трафика на Кубань. Если в прошлом году на этот регион от всех летних броней приходилось 43% предзаказов, то в текущем году этот показатель не дотягивает и до 20%. Падение числа бронирований в августе предположительно составит 34%. Новые заявки от вакцинированных отдыхающих будут “съедаться” увеличением количества аннуляции от тех россиян, которые отказываются проводить отпуск на Кубани», – рассказал Сергей Ромашкин, генеральный директор туристической фирмы «Дельфин».

По прогнозам Ассоциации туроператоров России, в минусе на Кубани окажется и бархатный сезон. По предварительной оценке, в августе-сентябре Кубань не досчитается до 30% бронирований, а это около 1,6 млн отдыхающих.

Источник фото: dumskaya.net