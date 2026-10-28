Специалисты объяснили, как снежная каша влияет на сцепление шин с дорогой

Зимой опасность для автомобилистов представляет не только гололёд или укатанный снег, но и снежная каша, которая образуется во время оттепелей, снегопадов и обработки дорог противогололёдными материалами. Смесь воды и мокрого снега способна ухудшать сцепление колёс с дорожным покрытием, особенно при движении на высокой скорости. Эксперты Viatti рассказали, почему такие условия требуют повышенного внимания и как состояние зимних шин влияет на устойчивость автомобиля.

Снежная каша представляет собой неоднородную смесь снега и воды, которая скапливается на проезжей части, в том числе в колеях и на участках с недостаточным водоотводом. При движении автомобиля шина должна вытеснять эту массу из пятна контакта, чтобы сохранять взаимодействие с дорожным покрытием. Если слой мокрого снега оказывается слишком глубоким или скорость движения слишком высокой, протектор может не справляться с его отводом. В результате сцепление снижается, а реакции автомобиля на действия водителя становятся менее предсказуемыми.

Подобное явление называют слэшпленингом – по аналогии с аквапланированием, возникающим при движении по слою воды. Однако в отличие от обычной воды снежная каша имеет более сложную структуру и создаёт дополнительное сопротивление движению колеса. При попадании в глубокие скопления мокрого снега автомобиль может замедляться неравномерно, а при различии условий под левыми и правыми колёсами – отклоняться от заданной траектории.

В таких условиях особое значение приобретает рисунок протектора. Зимние шины имеют систему продольных и поперечных канавок, предназначенных для отвода воды, снега и загрязнений из зоны контакта с дорогой. Их расположение и геометрия влияют на способность шины справляться с мокрым снегом. При этом эффективность работы протектора зависит не только от его конструкции, но и от глубины рисунка, скорости движения и количества снежной массы на дороге.

По мере износа шины глубина канавок уменьшается, вследствие чего снижается их способность отводить значительные объёмы воды и снежной каши. Особенно заметно это может проявляться при движении по глубоким колеям, заполненным мокрым снегом. Поэтому автомобилистам важно регулярно проверять остаточную глубину протектора и не ориентироваться исключительно на внешний вид шины или наличие шипов противоскольжения.

Дополнительную роль играет состояние резиновой смеси. Зимние шины разрабатываются с учётом эксплуатации при низких температурах, а используемые материалы позволяют сохранять необходимую эластичность протектора в холодную погоду. Это способствует взаимодействию шины с дорожным покрытием, однако даже подходящий по сезону комплект не может полностью исключить риск потери сцепления на глубоком слое снежной каши.

Одним из основных способов снижения риска остаётся правильный выбор скорости. Чем быстрее движется автомобиль, тем меньше времени у протектора на вытеснение воды и мокрого снега из пятна контакта. Особенно внимательно следует проезжать участки с глубокой колеёй, скоплениями снега между полосами и неоднородным покрытием. Резкие повороты руля, ускорения и торможения в таких условиях могут дополнительно нарушать устойчивость автомобиля.

Если водитель ощущает ухудшение управляемости при попадании в снежную кашу, важно избегать резких действий. Необходимо плавно уменьшить подачу топлива, удерживать рулевое колесо без резких поворотов и по возможности сохранять направление движения, позволяя шинам восстановить устойчивый контакт с дорогой. После выхода на участок с более предсказуемым сцеплением можно скорректировать скорость и дистанцию до других автомобилей.

Эксперты Viatti отмечают, что безопасное движение по зимней дороге зависит от совокупности факторов – состояния шин, скорости, особенностей покрытия и действий водителя. Достаточная глубина протектора, правильное давление и соблюдение скоростного режима помогают снизить вероятность потери сцепления при движении по снежной каше. При этом в условиях сильных осадков и глубоких скоплений мокрого снега важно сохранять увеличенную дистанцию и избегать резких манёвров.