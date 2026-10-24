Четыре российских бренда с характером: знакомимся с участниками Московской недели моды

Московская неделя моды — возможность увидеть, в каком направлении развивается российский дизайн, и открыть для себя бренды, которые прекрасно встроятся в любой гардероб, в любой ценовой категории. В седьмом сезоне были и футуристичная верхняя одежда, и обувь с отсылками к российским городам, и спортивные коллекции на каждый день. Многие дизайнеры развивают продажи сразу на нескольких площадках — от собственных интернет-магазинов до маркетплейсов. Поэтому, чтобы приобрести понравившуюся модель, необязательно ехать в город, где находится производство или шоурум бренда: некоторые можно найти на Wildberries, у генерального партнера Московской недели моды. Рассказываем о брендах, которые должны быть в каждом современном гардеробе.

Brand Brama: русский стиль в эстетике будущего

Brand Brama, основанный дизайнером Татьяной Брамарецкой в 2022 году, переосмысляет русский стиль через футуризм, киберпанк и эстетику аниме. В центре внимания марки — авторская верхняя одежда, которая объединяет выразительный дизайн и практичность. Производство организовано в собственном швейном цехе в Хабаровском крае, а ассортимент включает более 300 уникальных моделей курток.

В коллекции «Монохром» дизайнер обращается к суровой красоте Дальнего Востока, индустриальным пейзажам и природным оттенкам. Туман над рекой, цвет стали, графитовое небо и глубокая зелень мха становятся отправными точками для работы с цветом и фактурами. Архитектурный крой, объемные бомберы, пальто с выразительным декором и карго-брюки с геометричными конструктивными швами формируют современный гардероб на стыке функциональности и концептуальной моды.

Бренд представлен на Wildberries и других торговых площадках, а участие в Московской неделе моды помогает повышать узнаваемость марки и привлекать покупателей, которые ищут одежду с собственным характером: «Очень престижно попасть на Московскую неделю моды, особенно с Дальнего Востока. Попасть на Московскую неделю моды — взрыв, как в космос полететь, поэтому вот за этот год я, наверное, в три раза выросла и в продажах, и в рекламе, и во всём это благодаря Московской неделе моды. И, конечно, Московская неделя моды меня отправила еще в начале сентября в Пекин на China Fashion Week, я вообще в двойном восторге», — рассказала Татьяна Брамарецкая, дизайнер бренда Brand Brama.

Фото: https://disk.360.yandex.ru/d/woZXkD-sWjBdSg

Eazyway: свобода движения каждый день

Российский бренд спортивной одежды Eazyway строит свою философию вокруг активного образа жизни, комфорта и функциональности. В ассортименте представлены женские и мужские коллекции для фитнеса, йоги и повседневных образов, а также отдельное направление Eazyway Run для бега.

При разработке изделий команда уделяет внимание технологичным тканям, проверенным лекалам, качеству пошива и посадке. Такой подход позволяет создавать одежду, которая подходит не только для тренировок, но и для повседневной жизни. Лаконичные силуэты, чистые линии и продуманные детали делают вещи универсальными и удобными для разных сценариев дня.

В коллекции, представленной на маркете Московской недели моды, спортивная эстетика соединяется с ритмом современного города. Топы, майки, леггинсы, шорты, велосипедки, лонгсливы и комбинезоны легко комбинируются между собой, позволяя составлять функциональные комплекты для спорта и отдыха.

По данным бренда, за последний год увеличились объемы продаж и география покупателей. Участие в Московской неделе моды стало для марки дополнительной возможностью повысить узнаваемость и расширить аудиторию.

Фото: https://disk.yandex.ru/d/-Kd-sFOl5SBqTQ

Guguza: обувная география России

Guguza — российский бренд обуви из Астрахани, основанный Анной Сары в 2019 году. Марка предлагает как яркие, необычные модели для смелых стилистических решений, так и более классическую обувь для работы, учебы и повседневной жизни. Особенность бренда — названия моделей, отсылающие к российским городам и знаковым местам.

На седьмой Московской неделе моды Guguza представила подборку из 12 моделей под общей темой «В ритме города». В нее вошли туфли, лоферы, чуни, полусапоги и ботинки. Винтажные силуэты туфель «Суздаль», «Верея» и «Кимры» выполнены из натуральной кожи, а лоферы «Санкт-Петербург» переосмысляют привычную форму галош. Мягкая кожа и замша, разнообразие форм и оттенков позволяют сочетать узнаваемые исторические мотивы с требованиями современной городской жизни.

У бренда есть собственный шоурум в историческом центре Астрахани, а также опыт работы с крупными российскими маркетплейсами, среди которых есть также Wildberries. Сочетание онлайн-каналов и собственного пространства позволяет бренду сохранять индивидуальность и знакомить с ней аудиторию за пределами родного региона.

Фото: https://disk.yandex.ru/d/nSNlpy-0UBza6A

Happy Baby: современный взгляд на русский культурный код

Российский бренд Happy Baby создает товары для детей, объединяя функциональность, лаконичный дизайн и внимание к комфорту малышей и родителей. В основе подхода марки — продуманные решения, универсальный стиль и стремление к высокому качеству.

Одним из направлений бренда стало обращение к культурному наследию России. Коллекция a la russe переосмысляет традиционные элементы русского костюма в современной детской одежде. Среди источников вдохновения — ватник, душегрея, косоворотка, шуба и ушанка. Их характерные особенности находят отражение в конструкциях изделий, а фактуры отсылают к традиционным ремеслам.

Цветовая палитра коллекции строится на сочетании молочных оттенков, напоминающих зимний снег, с глубокими шоколадными и винными тонами. В моделях для мальчиков используются графитовый, черный и натуральный бежевый цвета. Вязаные теплые свитера и другие изделия объединяют фольклорные мотивы с актуальными тенденциями детской моды.

Happy Baby развивает омниканальную модель продаж: продукция представлена в собственной розничной сети, интернет-магазине и на маркетплейсах. Благодаря этому покупатели могут выбирать товары бренда онлайн, а сама марка получает возможность взаимодействовать с широкой аудиторией по всей стране.

Фото: https://moscowfashion.ru/september26-detskiy-kollektivnyy-happy-baby

От знакомства с брендом к новым возможностям

Московская неделя моды показывает, насколько разнообразна российская fashion-индустрия: дизайнеры работают с национальным наследием, технологичными материалами, городскими силуэтами и функциональными решениями для повседневной жизни. Для брендов участие в этом профессиональном событии — возможность познакомиться с новой аудиторией, повысить узнаваемость и выйти на федеральный рынок. А сочетание мультиканальных продаж помогает продолжить этот диалог за пределами мероприятия, делая дизайнерские изделия доступными покупателям из разных регионов России.