Джордж Клуни и его супруга Амаль посетили остров Лидо, где актер был удостоен почетного «Золотого льва» за вклад в кинематограф. Пенелопа Крус и Хавьер Бардем представили на фестивале свой новый фильм «Бункер». На красной дорожке также появились Кейт и Руни Мара, Орландо Блум, Сидни Суини, Алессандра Амбросио, Нина Добрев, Лора Дерн, Джонатан Бейли, а также Алисия Викандер и Майкл Фассбендер. Ирина Шейк приковала к себе взгляды смелым черным платьем от Dolce & Gabbana с фигурными вырезами на шнуровке и чокером из сетки с кристаллами. Бен Аффлек появился на публике вместе с братом Кейси — оба были в черных костюмах, что стало одним из трогательных моментов фестиваля. В Венецию прибыла и Джорджина Родригес, недавно вышедшая замуж за Криштиану Роналду. Для премьеры фильма «Мистер Нельсон, вы убивали людей?» она выбрала дерзкий образ, отказавшись от традиционных вечерних платьев в пользу темно-синего костюма Gucci с приталенным жакетом и юбкой в ​​пол, дополнив его бриллиантами Chopard общим весом более 250 карат. Одним из самых обсуждаемых событий стало редкое совместное появление Ноэля и Лиама Галлахеров.



На фоне этого созвездия знаменитостей дизайнер Ольга Стопычева и ее бренд STOPYCHEVA создали свой собственный яркий момент, привлекая восхищенные взгляды невероятно женственными нарядами. Женщины со всего мира выбирают STOPYCHEVA для самых важных событий в жизни, ведь эти модели — не просто одежда, а способ для каждой женщины стать героиней собственной истории.



Лидия Вайхвальд выбрала элегантное черное платье, украшенное кружевными элементами ручной работы.



Юлия Удовико вышла на красную дорожку в нежно-белом платье, декорированном кружевом и кристаллами.



Сама дизайнер Ольга Стопычева произвела настоящий фурор, появившись в ярко-красном платье из мерцающей ткани с эффектом «мокрого» блеска — этот выход стал одним из самых запоминающихся событий вечера. При всей своей эффектности и величественности, платье отличается удивительной легкостью движений, а съемный шлейф трансформируется в изящную накидку на плечи. Потрясающая метаморфоза — как самого наряда, так и женщины, которая его носит.