Столичные власти выдали разрешение на подготовительный этап возведения новой автомобильной дороги, которая соединит Третье транспортное кольцо (ТТК) в районе улицы Трофимова с Севастопольским проспектом. Проект реализуется на условиях концессионного соглашения с правительством Москвы, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.



Документ, разрешающий подготовку территории, был получен от министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ после того, как ГАУ “Мосгосэкспертиза” выдало положительное заключение на соответствующую проектную документацию. В настоящее время на участке будущей трассы уже ведутся необходимые мероприятия для последующего развертывания основных работ.



Новая магистраль протяженностью порядка 13 км станет одним из наиболее масштабных инфраструктурных проектов столицы. Помимо соединения ТТК и Севастопольского проспекта (в районе улицы Дмитрия Ульянова), проект предусматривает возведение 16 искусственных сооружений. Среди них – мост через Москву-реку, тоннель под железнодорожными путями Павелецкого направления МЖД, а также эстакады, путепроводы и подземные пешеходные переходы. Инвестором проекта выступает “ВТБ Инфраструктурный холдинг”.



На первом этапе специалисты приступили к подготовке площадки: ведется демонтаж заброшенных промышленных построек, обустраивается бытовой городок для строителей. Параллельно владельцы инженерных коммуникаций переносят сети, попадающие в зону строительства. Основные строительно-монтажные работы начнутся после получения положительного заключения госэкспертизы на проектную документацию соответствующего этапа и оформления всех необходимых разрешений и согласований.



Отдельное внимание в проекте уделено искусственным сооружениям, которые обеспечат прохождение магистрали через существующие транспортные объекты. Помимо моста через Москву-реку и тоннеля под путями Павелецкого направления, предусмотрено строительство эстакад, путепроводов и подземных переходов.



Новая дорога сформирует дополнительное транспортное соединение между южными и юго-западными районами Москвы. Ввод магистрали в эксплуатацию запланирован на 2029 год.



Концессионные соглашения остаются одним из самых востребованных механизмов привлечения частных инвестиций в городскую инфраструктуру. По такой схеме инвестор берет на себя обязательства по строительству или реконструкции объектов, находящихся или подлежащих передаче в собственность города, и получает взамен право на их эксплуатацию для возврата вложенных средств. Для инвестора это возможность участвовать в крупных проектах совместно с городом и привлекать финансирование на более выгодных условиях. Столица, в свою очередь, получает новые рабочие места и ускоренное развитие современной инфраструктуры за счет внебюджетных средств.



Кроме того, концессии позволяют распределять риски между Москвой и инвестором, что повышает финансовую и экономическую устойчивость реализации проектов.