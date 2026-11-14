LiuGong собрала международных партнеров на Глобальной дилерской конференции 2026 года для обсуждения более экологичного и умного будущего

С 10 по 12 ноября в китайском городе Лючжоу (Liuzhou) состоялась Глобальная дилерская конференция LiuGong 2026 года и Глобальный день клиента 11•26 под девизом «Интеллектуальные электротехнологии — энергия будущего» (E-Intelligence, Empowering Tomorrow). На мероприятии 2000 дилеров и клиентов из разных уголков мира обсудили перспективы развития строительного машиностроения и ознакомились с последними достижениями компании LiuGong в сфере технологических инноваций, расширения международного бизнеса и устойчивого развития.

Мероприятие стартовало 10 ноября торжественной церемонией на открытой площадке и динамическими демонстрациями техники. В своем вступительным слове председатель правления LiuGong Чжэн Цзинь (Zheng Jin) рассказал об истории развития компании и подтвердил приверженность LiuGong удовлетворению потребностей клиентов посредством инноваций, развитию отрасли за счет экологичных и интеллектуальных решений, а также укреплению партнерских отношений во всем мире.

Участникам было продемонстрировано в общей сложности 210 единиц техники, в том числе 96 машин, работающих на новых источниках энергии, для восьми направлений применения: горнодобывающая промышленность, разработка карьеров и производство нерудных материалов, дорожное строительство, муниципальные проекты, инфраструктурное строительство, промышленные работы, сельское и лесное хозяйство, а также нефтегазовая отрасль. Одиннадцать машин продемонстрировали комплексное выполнение горнодобывающих работ по семи сценариям, показав возможности скоординированного применения электрической, автономной и дистанционно управляемой техники в сложных условиях эксплуатации. Еще 16 машин были предоставлены посетителям для практического ознакомления и испытаний.

В 2026 году также отмечается 60-летие колесных погрузчиков LiuGong. С момента создания первого в Китае колесного погрузчика в 1966 году компания LiuGong непрерывно совершенствует свою продукцию и технологии. В этом году ее колесные погрузчики серии T получили награду Red Dot Award 2026 в категории «Дизайн продукта» (Product Design), сделав компанию трехкратным лауреатом премии Red Dot Award.

11 ноября в центре внимания участников конференции были корпоративная стратегия и развитие бизнеса. Руководство LiuGong представило актуальную информацию об общих результатах деятельности компании и ее зарубежных подразделений, подвело итоги работы в 2026 году и обозначило приоритетные направления дальнейшего роста. В первом полугодии 2026 года выручка LiuGong на зарубежных рынках достигла рекордного для полугодового периода уровня, составив более 50% общей выручки компании. В дальнейшем LiuGong намерена продолжить реализацию стратегии двух движущих сил — глобализации и электрификации, уделяя особое внимание инновациям продукции, развитию сервисного потенциала, повышению эффективности поставок и локализации.

Еще одной важной темой стало устойчивое развитие. В рамках инициативы «Зеленый альянс» (Green Alliance) компания LiuGong, ее дилеры и партнеры во всем мире подтвердили общий курс на создание более устойчивого будущего. В программу конференции также вошли презентации новой техники на альтернативных источниках энергии, экспертная дискуссия по вопросам электрификации отрасли и параллельные тематические форумы, посвященные экологичным технологиям, интеллектуальным решениям и рыночным возможностям. На церемонии награждения были отмечены выдающиеся достижения и вклад участников, что способствовало дальнейшему укреплению взаимодействия в глобальной партнерской сети LiuGong.

В ходе конференции LiuGong и ее глобальные дилеры и клиенты подписали заявления о намерениях в рекордном за всю историю количестве, что свидетельствует о высоком доверии рынка к продукции и решениям LiuGong, а также о лояльности ее международных партнеров.

С момента проведения своей первой Глобальной дилерской конференции в 2004 году LiuGong неизменно использует это ежегодное мероприятие в качестве платформы для укрепления отношений со своей глобальной дилерской сетью. 26 ноября отмечается годовщина основания LiuGong, а Глобальный день клиента 11 • 26 символизирует многолетнюю приверженность компании интересам своих клиентов и партнеров.

В дальнейшем LiuGong продолжит содействовать экологической и интеллектуальной трансформации отрасли посредством инноваций, укреплять международные партнерские отношения и предлагать клиентам во всем мире конкурентоспособную продукцию и решения.

https://www.youtube.com/watch?v=gqpxbNQa1lE