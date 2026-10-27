Тысячи гостей посетили фестиваль «Заветы Сергия Радонежского» в этнопарке «Кочевник»

В начале октября 2026 года в этнопарке «Кочевник» состоялся масштабный духовно-просветительский фестиваль, посвященный эпохе XIV века и памяти преподобного Сергия Радонежского. Мероприятие собрало тысячи гостей, став значимым событием в культурной жизни региона.

Фестиваль вышел в финал престижного конкурса Russian Event Awards 2026, который пройдет 19–21 ноября в Ярославле. Это еще раз подтверждает высокий уровень организации и значимость проекта для развития событийного туризма в России.

Уникальная программа фестиваля включала три тематические площадки, каждая из которых представляла различные аспекты жизни Древней Руси. На площадке «Обитель Сергия Радонежского» посетители познакомились с бытом монахов и приняли участие в мастер-классах по традиционным ремеслам. Площадка «Накануне Куликовской битвы» представила военный быт и культуру того времени, а «Ремесленная слобода» позволила гостям создать собственные изделия по древнерусским технологиям.

Основные достижения фестиваля:

Воссоздание атмосферы эпохи XIV века.

Проведение более 50 мастер-классов.

Организация показательных выступлений и театральных постановок.

Участие профессиональных реконструкторов и мастеров народных промыслов.

Культурная значимость мероприятия заключалась в демонстрации неразрывной связи православной культуры и истории России. Фестиваль стал площадкой для погружения в историческое наследие через интерактивные форматы.

Организаторы мероприятия — Центр исторических проектов «Вечный город» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив — отметили высокую заинтересованность публики и успешное достижение поставленных целей.