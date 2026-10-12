Проект «Палитра голосов» компании «Газпром переработка» помог астраханским детям раскрыть творческий потенциал

24 сентября в Астраханском доме творчества состоялось мероприятие в рамках социокультурного проекта компании «Газпром переработка» «Палитра голосов». Участниками стали 12 детей с нарушением слуха, в том числе после кохлеарной имплантации.

Проект стартовал в 2026 году и направлен на творческое развитие и социальную адаптацию детей. В рамках занятий ребята осваивают вокал и изобразительное искусство, участвуют в слухо-ритмических играх, знакомятся с музыкальными инструментами.

В преддверии Международного дня глухих для участников организовали мастер-класс в гончарной мастерской. Под руководством наставников дети учились работать с глиной, наносить узоры и соединять детали. Особый интерес вызвала работа за гончарным кругом: каждый участник смог создать собственное изделие.

«Для каждого участника мы выстраиваем индивидуальный план занятий. Несмотря на то, что вокал и рисование для большинства ребят — новые направления, они проявляют большой интерес и демонстрируют положительную динамику. Дети не просто осваивают творческие навыки, но и получают новые возможности для самовыражения. Уверена, что занятие в гончарной мастерской также стало для них важным и полезным опытом», — отметила педагог проекта Екатерина Безрукова.

«Палитра голосов» — одна из социальных инициатив «Газпром переработки» в Астраханской области. В регионе также работают театральная студия «Мы слышим и хотим говорить» и спортивные секции для детей с нарушениями слуха.