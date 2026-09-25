Envision Energy продвигает ветроэнергетический рынок Юго-Восточной Европы, поскольку крупнейший ветроэнергетический проект Северной Македонии достигает финансового закрытия

Envision Energy, мировой лидер в области зеленых технологий, продвигает развитие ветроэнергетики в Юго-Восточной Европе, поскольку первая фаза ветропарка Штип в Северной Македонии мощностью 131,25 МВт достигает финансового закрытия. Разработанный Alcazar Energy Partners (AEP), ведущим независимым управляющим инфраструктурным фондом, Штип является крупнейшим ветроэнергетическим проектом страны на сегодняшний день. Эта веха еще больше укрепляет присутствие Envision на европейском ветровом рынке, укрепляя банковскую привлекательность своей технологии и ее растущую роль в формировании следующего этапа развития возобновляемых источников энергии в регионе.

Планируемый в три этапа с общей мощностью до 396 МВт, Штип, как ожидается, более чем в четыре раза увеличит установленную мощность ветра в Северной Македонии после полного развития, что сделает его ключевым фактором энергетического перехода страны и поддержки перехода от угольной генерации к более устойчивой энергетической системе.

Опираясь на свою всемирно зарекомендовавшую себя крупномасштабную технологию берегового ветра и обширный опыт развертывания, Envision Energy поставляет для проекта 21 ветряную турбину EN182-6,25 МВт. Благодаря 120-метровой высоте ступицы EN182 входит в число крупнейших наземных ветряных турбин, развернутых в Европе, поддерживая более высокую выработку энергии и повышая эффективность проекта.

Проект подкреплен долгосрочным соглашением о продаже с международной инвестиционной корпорацией и будет работать полностью на частной основе. Эта коммерчески управляемая структура устанавливает важный ориентир для инвестиций в возобновляемые источники энергии в Юго-Восточной Европе, демонстрируя, как передовые технологии и надежные коммерческие структуры могут разблокировать развертывание чистой энергии в масштабе коммунального хозяйства.

После завершения финансового закрытия ветроэнергетика Envision была признана приемлемой для финансирования Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Международной финансовой корпорацией (IFC), подразделением частного сектора Группы Всемирного банка и Erste Group Bank AG (Erste), крупнейшей банковской группой Австрии. Участие ведущих международных финансовых институтов еще больше укрепляет международную банковскую привлекательность технологии Envision и укрепляет ее позиции в качестве надежного технологического партнера для крупномасштабных инвестиций в возобновляемые источники энергии по всей Европе.

«Штип знаменует собой важную веху для Envision в Европе, объединяя проверенные ветровые технологии, коммерческий масштаб и долгосрочную ценность системы в одном из самых значительных событий в области возобновляемых источников энергии в регионе, — сказал Кейн Сюй (Kane Xu), старший вице-президент и президент международной продуктовой линейки Envision Energy. — Помимо добавления новых мощностей, проект показывает, как передовой ветер может повысить энергетическую устойчивость, повысить конкурентоспособность системы и поддержать более широкие экономические преобразования. Благодаря таким проектам, как Штип, Envision помогает формировать будущую энергетическую систему в регионе, при этом возобновляемые источники энергии лежат в основе более устойчивой и конкурентоспособной энергетической экономики».

«Ветряная электростанция Штип отражает нашу долгосрочную приверженность Северной Македонии и нашу уверенность в потенциале возобновляемых источников энергии в стране. По мере того, как проект переходит к строительству, мы гордимся тем, что превращаем эти общие амбиции в чистую, доступную электроэнергию, новые рабочие места и долгосрочную экономическую ценность для местных сообществ. Штип также продемонстрирует, чего можно достичь благодаря прочным партнерским отношениям, установив важный ориентир для развития возобновляемых источников энергии во всем регионе», — сказал Даниэль Ланча (Daniel Lancha), партнер Alcazar Energy Partners.