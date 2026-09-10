Агентство Moody’s впервые присвоило рейтинги надежности дочерним страховым компаниям в составе Freedom Holding Corp.

Агентство Moody’s впервые присвоило долгосрочные рейтинги дочерним компаниям, которые входят в состав международной инвестиционной и технологической корпорации Freedom Holding Corp. Freedom Finance Insurance JSC (Freedom Insurance) получила рейтинг на уровне «Ba1» со «стабильным» прогнозом, Freedom Life JSC (Freedom Life) агентство присвоило рейтинг и «Baa3», со «стабильным» прогнозом. При этом Freedom Life стала первой компанией в холдинге, которая получила рейтинг инвестиционного уровня. В марте этого года агентство впервые присвоило рейтинг «Ba3» Freedom Bank.

В Moody’s отметили устойчивое положение Freedom Insurance на рынке страхования и имущества, высокое качество активов и консервативную инвестиционную стратегию, а также высокую достаточность капитала.

Агентство ожидает, что Freedom Insurance сохранит свою 10%-ую долю рынка и стабильное финансовое положение в течение следующих 12–18 месяцев благодаря прибыльной деятельности, надежной капитализации и консервативной инвестиционной практике. Кроме того, рейтинг FFI может быть повышен, если компания улучшит свой риск-профиль и продолжит укреплять позиции на рынке Казахстана, на котором представлено 25 страховых организаций.

Прогноз Moody’s учитывает ожидание того, что Freedom Life, которая контролирует 20% рынка страхования жизни в Казахстане и входит в тройку крупнейших в стране, будет поддерживать надежный уровень капитала, консервативные инвестиционные практики, высокую ликвидность и солидную прибыльность.

Moody’s добавляет, что позиции Freedom Insurance и Freedom Life на рынке значительно укрепились в последние годы благодаря быстрому росту в нескольких сегментах страхования после интеграции в экосистему Freedom Holding Corp. Это обеспечивает узнаваемость бренда, упрощает внутренние кросс-продажи и предоставляет мощную поддержку через Freedom SuperApp — единый цифровой интерфейс, на котором к марту 2026 года было зарегистрировано более 5 миллионов пользователей.

«Рейтинги Moody’s для наших страховых компаний подтверждают, что в рамках экосистемы Freedom мы способны обеспечить не только ее собственный быстрый рост, но и каждого элемента в отдельности. Мы видим значительный потенциал именно в синергии привычных страховых продуктов и современных технологий, которые позволяют нам предлагать рынку самые эффективные решения, сокращать собственные затраты и запускать уникальные предложения», – заявил генеральный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.