Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Депутат Государственной думы РФ Наталья Боева вместе с министром образования Краснодарского края Еленой Воробьевой и руководителем Каневского района Александром Герасименко торжественно открыла пристройку на 400 учеников в станице Каневской. Этот объект был построен по многочисленным просьбам жителей станицы на депутатском приеме.

Благодаря новому трехэтажному зданию, в районе вдвое сократится количество ребят, обучающихся во вторую смену. Школа построена по современным стандартам и оснащена качественным оборудованием. Здесь открыли кабинеты технологии, музыки, иностранных языков и информатики, библиотеку, многофункциональную спортивную и гимнастическую площадки, игровой комплекс. Также в школе будет работать телестудия и кружок робототехники.

«Я вспоминаю, как пять лет назад мои избиратели на предвыборных встречах говорили о необходимости строить новые здания школ. Сегодня мы открываем новое здание школы в Каневском районе, а совсем скоро такое же радостное событие произойдет в соседнем Брюховецком районе», — отметила Наталья Боева.



У школьников в распоряжениибудет не только трехэтажное здание площадью 7 тысяч квадратных метров на 400 мест со спортзалом, пищеблоком и всеми необходимыми для учебы и развития помещениями, но и замечательная благоустроенная территория.

После торжественного открытия депутат Государственной думы Наталья Боева вручила в библиотеку школы книги для учащихся начальных классов и пожелала с удовольствием листать страницы живых, а не электронных книг.