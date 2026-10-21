Культурное наследие провинции Шаньси оказалось в центре внимания в Женеве

На приеме, устроенном Постоянным представительством Китая при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве в конце сентября, китайская провинция Шаньси представила свое нематериальное культурное наследие более чем 100 иностранным дипломатам, присутствовавшим на мероприятии.

Представители властей и мастера из провинции Шаньси организовали выставку нематериального культурного наследия (НКН), привлекшую внимание гостей разнообразием представленных экспонатов.

Так, Ян Сюэфэй (Yang Xuefei), мастерица узелкового плетения из города Датун (Datong) на севере провинции Шаньси, представила 48 брошей, изготовленных в технике «датунского узелкового плетения», признанной объектом НКН.

Несколько брошей она изготовила для швейцарских гостей прямо на месте.

В этих изделиях изображение эдельвейса, одного из национальных символов Швейцарии, сочеталось с элементами местной культуры Датуна — декоративными развевающимися лентами, вдохновленными скульптурами пещерного комплекса Юньган.

Ян и ее коллеги создали более 500 оригинальных изделий культурной и сувенирной продукции на основе техники датунского плетения и местных культурных традиций.

В последние годы команда Ян представляла свою продукцию в целом ряде стран, превратив эти небольшие изделия в средство популяризации китайской культуры во всем мире.

Бай Хуайбин, признанный мастер-хранитель традиционной технологии изготовления цветной глазури в городе Цзесю, представил на мероприятии более 20 экспонатов.

Город Цзесю славится тысячелетней историей изготовления изделий из цветной глазури. Здесь сохранилось множество зданий и декоративных элементов, украшенных с применением этого традиционного ремесла. В технике цветной глазури создают керамику, архитектурные украшения и скульптуры.

Бай, происходящий из семьи потомственных мастеров цветной глазури, разработал множество глазурованных изделий, отвечающих современным эстетическим предпочтениям.

На выставке художник показывал посетителям, как наносить глазурь на керамические заготовки, помогая им лучше понять это традиционное китайское искусство.

На мероприятии были также представлены шанданьская парча из Чанчжи, лаковые изделия ручной полировки из Пинъяно, тущечницы чэнни из Юньчэна и многие другие образцы традиционных ремесел.

Организаторы выставки отметили, что провинция Шаньси известна богатством своего нематериального культурного наследия. В провинции насчитывается 182 объекта нематериального культурного наследия, включенных в национальный перечень, и 198 признанных на национальном уровне хранителей традиций НКН. Кроме того, в провинции находится более 1000 объектов НКН регионального уровня.

Выставка привлекла внимание посетителей к провинции Шаньси. Многие гости, ранее мало знакомые с этим регионом, начали изучать карты Шаньси на своих смартфонах и даже обсуждать планы поездки в провинцию.

Новостной репортаж China Daily