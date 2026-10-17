Classic Fusion Tributo: триумфальное возвращение к оригинальному дизайну 1980 года

Спустя сорок шесть лет, создав новую модель Classic Fusion Tributo в корпусе из жёлтого или белого золота, Hublot отдаёт дань уважения часам, которые стали символом бренда. Новые часы ― не очередная интерпретация, а возврат к истокам, но с учётом накопленного опыта с момента появления первой модели в 1980 году. Золото и каучук, чёрный цвет и контрасты: узнаваемые коды оригинальной модели представлены в новых часах через призму 46-летнего опыта создания часовых механизмов, отделки, материалов и конструкций. То, что начиналось как идея, которая и легла в основу философии Art of Fusion, получило оформление в виде целостной часовой концепции. Новая модель ― это исторические часы Hublot, созданные с учётом текущего опыта мануфактуры, в которых прослеживаемая связь с основателем мануфактуры рассматривается как исключительная привилегия.

Достаточно одного взгляда. Перед вами часы, ставшие символом бренда, и вы можете оценить уровень часового мастерства и инноваций, сформировавших их современный образ. В 1980 году Карло Крокко произвёл настоящий фурор в часовой индустрии благодаря неожиданному сочетанию: золота и каучука. На ярмарке Basel Fair Карло Крокко под брендом MDM Genève представил часы Hublot, которые сегодня известны как первая модель одноимённой мануфактуры Hublot. Часы стали настоящим прорывом: роскошь, сведённая к самым необходимым элементам и при этом выделяющаяся дерзким и ранее немыслимым контрастом материалов. Как у иллюминатора, функциональный безель часов имел крепление на 12 винтах. Простой циферблат, практически лишённый какого-либо декора. Минималистичный, графичный, яркий, неповторимый. Эти часы не соответствовали традициям швейцарского часового искусства; они бросили вызов правилам и нарушили их. Спустя сорок шесть лет модель Classic Fusion Tributo воплощает классический дизайн в новом исполнении. Она связывает часы, с которых всё началось, с современным брендом Hublot, воплощая в себе накопленное мастерство мануфактуры. Эти часы являются одновременно данью уважения истокам бренда и демонстрацией возможностей современной мануфактуры Hublot. Революционная идея превратилась в один из самых узнаваемых дизайнов часового искусства.

CLASSIC FUSION TRIBUTO

С точки зрения дизайна модель Classic Fusion Tributo остаётся верной оригинальной версии 1980 года: золотой корпус, чёрный каучуковый ремешок и тот самый характерный контраст чёрного и золотого цветов, который с самого начала стал визитной карточкой бренда Hublot.

Диаметр корпуса увеличился с 36 до 38 мм без ущерба для пропорций, а двенадцать слегка выпуклых, тактильно приятных винтов безеля сохранили свою первоначальную функцию индикации времени на циферблате без часовых указателей, при этом окошко даты расположено в положении «3 часа», в точном соответствии с дизайном исторической модели. Завинчивающаяся заводная головка гарантирует водонепроницаемость часов до 100 метров, повышая герметичность часового механизма. Каучуковый ремешок чёрного цвета в полоску сочетается с открытыми ушками, демонстрируя архитектуру конструкции. Отсутствие системы One Click — это сознательный выбор, позволяющий сохранить ДНК часов. Каждая деталь продумана до мелочей.

В конструкции механизма произошли кардинальные изменения. Кварцевый механизм исторической модели 1980 года сменил автоматический калибр мануфактурного производства. Система с автоподзаводом обеспечивает запас хода около 50 часов благодаря оптимизации зубчатой передачи. В основе модели лежит скелетонизированный ротор в форме культовой буквы «H», точно олицетворяющий современный бренд Hublot и который можно рассмотреть через сапфировую заднюю крышку корпуса: более структурированный, глубокий, техничный, не утративший при этом исторических смыслов.

ДВА ВАРИАНТА ДИЗАЙНА. ОДНА ИСТОРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ.

Часы в корпусе из жёлтого и белого золота имеют общие ДНК, архитектуру, конструкцию механизма и исполнение. Однако их дизайн различается. Модель Classic Fusion Tributo из жёлтого золота наиболее близка к первой модели Hublot. Она сохраняет классический контраст между золотом и каучуком благодаря чёрному лакированному циферблату с нежным антрацитовым эффектом. Ротор из жёлтого золота усиливает эффект использования материалов исторической модели. В положении «6 часов» на циферблате представлена золотая надпись «MDM», выполненная методом тампопечати, — прямая отсылка к Карло Крокко и надписи «MDM Genève», украшавшей самую первую модель Hublot. Этой надписью, ассоциирующейся не только с часовым искусством, мануфактура отдаёт дань уважения деятельности Карло Крокко. В символах MDM также зашифровано название фонда Main Dans la Main, основанного в 1998 году, что напоминает о многолетней благотворительной деятельности основателя бренда.

Версия из белого золота имеет иной дизайн: более официальный, более церемониальный, воплощающий элегантность итальянской высокой моды индивидуального пошива. Полированный циферблат из чёрного оникса и чёрные винты придают часам глубину и выразительность, напоминая об утончённых деталях высокой моды. Вольфрамовый ротор чёрного цвета подчёркивает индивидуальность часов, усиливая их строгий и утончённый дизайн.

Золотой корпус и механизм мануфактурного производства Hublot в модели Classic Fusion Tributo воплощают дизайн 1980 года и служат доказательством того, что смелое сочетание материалов может годами оставаться актуальным. Именно на этом высоком уровне надёжности строится уверенность бренда Hublot в своих часах. Часы, созданные и собранные в Ньоне, воплощают в себе точность, надёжность и мастерство мануфактуры. Созданные для длительного использования, что подтверждает программа гарантии 5+5, продлевающая срок её действия до десяти лет, эти часы подтверждают, что в компании Hublot дизайн, мастерство и доверие выдержали испытание временем.

«При создании бренда MDM Genève, в который я вложил всю свою душу, я руководствовался только одной идей комбинирования золота и каучука. Доверять производство другим, даже хорошим и талантливым специалистам, мне всегда было нелегко. Тем не менее, возвращаясь в Ньон, посещая мануфактуру и знакомясь с новыми изделиями, я вижу глубокую преемственность и высокое мастерство. Я вижу, что мастера создали совместными усилиями. Наблюдая за развитием бренда Hublot, я понимаю, что это было лучшее решение в моей жизни. Это наполняет меня безмерной гордостью и глубокой благодарностью. Сегодня воссоздание первого дизайна и возврат к истокам философии Art of Fusion вызывает у меня глубокие эмоции»,— делится мнением Карло Крокко, основатель компании Hublot в 1980 году.

«Уважать Hublot — значит чтить истоки бренда, не застывая во времени, а поддерживая его динамику». Модель Classic Fusion Tributo идеально воплощает эту философию, создавая прямую связь между 1980 годом и современностью. Концепция, созданная Карло Крокко, остаётся неизменной — чёткость, революционность и яркость. Сегодня эта философия в полной мере воплощается в жизнь благодаря нашему мануфактурному опыту. Современная философия бренда объединяет предложенный его основателем минимализм дизайна и часовое искусство, которым в совершенстве владеет бренд Hublot», — заявил Жюльен Торнар, генеральный директор Hublot.

В знак признания достижениям Карло Крокко его фонду Main Dans la Main (MDM) будет перечислено 100 000 швейцарских франков. Эта инициатива отражает стремление бренда внести свой вклад в дело, которое имеет большое значение для его основателя. Фонд MDM, основанный в 1998 году Карло Крокко, поддерживает гуманитарные и образовательные проекты, направленные на повышение качества жизни детей из уязвимых групп населения и всех нуждающихся.