Помощь душе и телу: в Печорах откроют центр адаптивного спорта

Физическая адаптация ветеранов СВО в регионах становится масштабной государственной задачей. На встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с депутатом Госдумы Антоном Морозом обсуждалось создание Центра адаптивной физической культуры и спорта в Пскове. Губернатор ранее представил этот проект Владимиру Путину.

Центр будет построен в Печорах, основные работы планируют завершить в 2027 году. На территории Паломнического центра Псково-Печерского монастыря уже работает первый в России центр духовной реабилитации для ветеранов СВО и их семей. Теперь здесь появится современная спортивная инфраструктура с бассейном, где предусмотрят потребности людей с ограниченными физическими возможностями.

Антон Мороз, который недавно сложил полномочия депутата городской Думы в связи с избранием в Государственную Думу, назвал проект знаковым. В регионе особое отношение к ветеранам, что подтверждается реальными делами. Здесь дислоцируются легендарная Гвардейская десантно-штурмовая дивизия и Отдельная гвардейская бригада, награжденные за мужество и отвагу в ходе СВО.

«В Псковской области реализуется 47 мер поддержки для участников СВО и их семей. Это часть единой государственной политики, о которой говорил Президент на первом заседании Госдумы нового созыва», — сказал Мороз.

Депутат выразил готовность активно участвовать в реализации проекта. Его включение в профильный комитет Госдумы позволит эффективно соединять федеральные инициативы с потребностями региона, превращая их в работающие проекты для людей.