Shanghai Electric представляет три решения для энергетического перехода на Enlit Asia 2026

Компания Shanghai Electric продемонстрировала три решения для энергетического перехода в рамках темы «Питание архипелага» на конференции Enlit Asia 2026, состоявшейся 22-24 сентября в Джакарте, Индонезия.

Являясь главной ежегодной платформой для энергетического сектора АСЕАН, Enlit Asia привлекает более 11 000 участников и 280 экспонентов, объединяя лидеров отрасли, политиков и новаторов для изучения достижений, обмена идеями и формирования энергетического будущего региона.

Три решения для энергетического перехода АСЕАН

Эти три решения, адаптированные к рынку АСЕАН, отвечают ключевым потребностям регионального энергетического перехода, включая сокращение выбросов углерода от существующих теплоэнергетических систем, усиление интеграции возобновляемых источников энергии и стабильную работу островных сетей, а также предоставление низкоуглеродного топлива для судоходной и авиационной промышленности.

Решение High-Efficiency Power & Decarbonization предназначено для того, чтобы помочь таким рынкам, как Индонезия, снизить углеродоемкость энергосистемы, модернизировать блоки, переключить топливо и оптимизировать систему. Модульные паровые турбины для систем комбинированного цикла H- и F-класса удовлетворяют как потребности в электроэнергии, так и потребности в отоплении, одновременно повышая эффективность и снижая общие затраты. Газовые турбины большой мощности могут работать с водородной смесью до 30%, а решения по модернизации угольных электростанций повышают тепловую эффективность и снижают потребление угля для работы с низким содержанием углерода.

Решение Grid Modernization & Resilience Upgrade направлено на решение проблем островных сетей в области интеграции возобновляемых источников энергии, регулирования частоты и стабильности напряжения. Оно сочетает в себе синхронные конденсаторы, маховики, мульти-технологические накопители энергии и интегрированные солнечные накопители энергии. Синхронные конденсаторы и маховики обеспечивают быструю частотную характеристику и поддержку инерции; многотехнологичное хранение охватывает краткосрочные и долгосрочные приложения; а силовые капсулы обеспечивают подключение и воспроизведение чистого аварийного питания для удаленных районов и критических нагрузок.

Основываясь на проекте Jilin Taonan, комплексные решения Power-to-X охватывают ветровую и солнечную генерацию, зеленый водород, газификацию биомассы и синтез зеленого метанола. В рамках проекта было завершено 8000 тонн бункеровки зеленым метанолом, что является мировым рекордом по однократной бункеровке. Этап II, запущенный 20 августа 2026 года, нацелен на 200 000 тонн зеленого метанола и 10 000 тонн экологически чистого авиационного топлива в год. В настоящее время Shanghai Electric расширяет эти решения на судоходный и авиационный рынки АСЕАН для поддержки поставок низкоуглеродного топлива и декарбонизации судоходства.

Местное присутствие, региональное влияние

Технологии и системные решения Shanghai Electric поддерживаются признанным региональным опытом. Энергетическое оборудование и услуги развернуты на рынках Юго-Восточной Азии, включая Индонезию, Малайзию и Вьетнам, с репрезентативными проектами, такими как проект Indonesia Pelabuhan Ratu 3 x 350 MW Coal-fired Power Station Project, электростанция на возобновляемых источниках энергии в Селангоре, Малайзия, и недавний проект газовой электростанции комбинированного цикла класса Samalaju 500 МВт в Сараваке, Малайзия.

Эти проекты демонстрируют интегрированные возможности компании в области традиционной модернизации энергетики, высокоэффективной газовой генерации, возобновляемых источников энергии и экологически чистого топлива, закладывая основу для дальнейшего применения этих трех решений в АСЕАН.

Во время Enlit Asia 2026 компания Shanghai Electric также приняла участие в официальной повестке дня конференции, представив техническую презентацию под названием «Технология сверхмощных газовых турбин для чистой, эффективной и интеллектуальной выработки электроэнергии», в которой были изложены ее технологическая дорожная карта и адаптированные к регионам решения для газовых турбин большой мощности и систем комбинированного цикла. Компания также провела несколько роуд-шоу и обменных мероприятий, пригласив представителей PLN, национальной электроэнергетической компании Индонезии, местных клиентов и ученых в энергетическом секторе для обсуждения диверсификации топлива и развития энергосистемы Индонезии.

Заглядывая в будущее, Shanghai Electric продолжит использовать свои возможности по производству энергетического оборудования и системных решений для работы с партнерами по АСЕАН и поддержки перехода к более эффективным, стабильным и низкоуглеродным энергетическим системам в Юго-Восточной Азии.