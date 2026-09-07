«Россети» усилят защиту магистральных электросетей Поволжья от ветровых нагрузок

Технологии
7 сентября 2026

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Волги повысит надежность работы 20 линий электропередачи 220–500 кВ в Самарской, Ульяновской, Саратовской, Нижегородской и Оренбургской областях. На энергообъектах установят около 200 новых дистанционных распорок, которые препятствуют схлестыванию проводов ЛЭП во время непогоды и снижают вероятность их повреждений.

В степных зонах регионов Поволжья, где проходят трассы данных ЛЭП, скорость ветра может достигать 25 м/с не только в осенне-зимний период, но и весной. Эти линии играют ключевую роль в выдаче мощности объектов генерации, обеспечении передачи электроэнергии из энергосистемы Средней Волги в центральные регионы России и на Урал, а также в межгосударственном транзите в Казахстан.

Дистанционные распорки – это критически важные компоненты линий электропередачи, которые поддерживают провода ЛЭП на безопасном расстоянии друг от друга. Они эффективно снижают амплитуду их колебаний и гасят вибрацию.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Мир

Университет Соган в Сеуле открывает для иностранных аспирантов STEM-направлений возможность учиться без оплаты обучения

Новости

Исследование: турист в Свердловской области едет за природой, культурой и путешествует всей семьей

Новости

Праздничный субботник в парке — лучший способ почтить память Юрия Лужкова в год его 90-летия

Общество

Стоит ли учить детей тому, чему не учат в обычной школе?