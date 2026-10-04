Компания ОТКРЫТИЕ выступила экспертом на IV Форуме «Легендарная Карелия»

24 сентября в Петрозаводске прошел IV Форум индустрии туризма «Легендарная Карелия: территория туристических возможностей». Одним из экспертов деловой программы стал Андрей Лохонин, ведущий мультимедиа инженер компании ОТКРЫТИЕ. Он представил доклад «Цифровой код локальной идентичности: как мультимедийные инсталляции превращают города в туристические магниты».

Форум собрал представителей органов власти, турбизнеса и экспертов отрасли. Главной темой стало развитие туристического потенциала региона и поиск новых точек притяжения для путешественников.

В своем выступлении Андрей Лохонин подчеркнул: технологии — лишь инструмент, а решает содержание. Эксперт привел примеры из практики компании. Например, в Усмани специалисты ОТКРЫТИЕ “оживили” памятник нобелевскому лауреату Николаю Басову. Проекционное шоу с голосом ученого работает круглый год при перепаде температур более 60 градусов. Инсталляция вошла в международный список лучших мультимедийных памятников мира по версии Mysterious Trip.

«Медиаискусство не имеет географии. Оно имеет смысл. И Карелия с ее уникальным культурным кодом — идеальное место для таких проектов», — резюмировал эксперт.

Форум «Легендарная Карелия» — ключевое отраслевое мероприятие региона в сфере туризма. Участники обсудили развитие туристической инфраструктуры, международное сотрудничество и новые точки притяжения для путешественников.