TCL обогнала конкурентов по выручке на российском рынке телевизоров

TCL стала крупнейшим продавцом телевизоров в России по выручке: по итогам первого полугодия 2026 г. компания заняла первое место, опередив Hisense, Samsung, Haier и Xiaomi, следует из данных «М.Видео». Рейтинг составлен по денежному объему продаж за шесть месяцев.

Сопоставимую картину показывает и независимый мониторинг ICMR (ООО «ГФК-Русь»). По его данным, за восемь месяцев 2026 г. TCL вошла в тройку лидирующих брендов на российском рынке телевизоров, а ее доля в денежном выражении превысила 15%.

Гендиректор TCL в России Лео Лю назвал итог полугодия значимым для компании и сказал, что он подтверждает верность выбранной стратегии, которая отвечает ожиданиям российских покупателей. По его словам, TCL продолжит вкладывать средства в технологии, расширять ассортимент и усиливать присутствие бренда в стране.

Окончательная расстановка сил по итогам года станет известна после публикации новых данных, но сейчас, судя по динамике, ставка TCL на крупные диагонали, прежде всего на модели в 65 и 75 дюймов, работает. Этот сегмент растет за счет интереса к домашним кинотеатрам, спортивным трансляциям и консольным играм, а средний чек в нем превышает среднерыночный. Модельный ряд компании включает универсальные телевизоры для повседневного просмотра и премиальные устройства с более совершенной подсветкой и цветопередачей.

Ориентация на большие экраны у TCL общемировая, а не только российская. По данным аналитической компании Omdia, она занимает первое место в мире по поставкам телевизоров от 75 дюймов, моделей с технологией Mini LED и устройств на платформе Google TV.

В 2026 г. в телевизорах TCL появилась технология SQD-Mini LED, которая является продолжением связки QLED и Mini LED. Она состоит из трех элементов: системы высокоточного локального затемнения, регулирующей яркость отдельных участков экрана, квантовых точек Super QLED, расширяющих цветовой охват, и фильтра Ultra Color, отвечающего за точность передачи оттенков. Локальное затемнение позволит одновременно показывать на одном экране яркие световые элементы и глубокие темные участки, не теряя деталей, при этом качество картинки определяется не только характеристиками матрицы, но и программной обработкой видео, и в телевизорах TCL эти решения задействованы одновременно, что дает высокую контрастность, насыщенный цвет и четкую проработку деталей. В России SQD-Mini LED сейчас предлагается в сериях X11L, C8L и C7L, которые образуют премиальную линейку бренда, наряду с ними в продаже остаются модели на RGB-Mini LED и Micro LED, где управление светом и цветом реализовано по-другому.

TCL основана в 1981 г., за 45 лет она превратилась из производителя электроники в международный технологический бренд, чьи товары продаются более чем в 160 странах и регионах. Одним из ключевых активов TCL Technology Group является TCL CSOT, которая разрабатывает и производит дисплейные панели. Как следует из годового отчета TCL Technology Group Corporation за 2025 г., по поставкам панелей для игровых мониторов TCL CSOT занимает первое место в мире, а по поставкам панелей для мониторов в целом – второе. Собственная производственная база, как отмечается в материалах компании, позволяет развивать дисплейные технологии и контролировать основные этапы выпуска панелей.

Параллельно с обновлением ассортимента TCL выстраивает розничную сеть. В первом полугодии 2026 г. в Казани и Чебоксарах открылись первые совместные фирменные розничные пространства POLARIS | TCL, в которых продаются телевизоры, аудиотехника, мониторы и другие товары. Такой формат, по задумке, позволяет покупателям увидеть технику в работе и сравнить модели с разными диагоналями еще до покупки, что особенно важно при выборе больших телевизоров.

Руководитель отдела продаж потребительской электроники TCL Константин Мельников отметил, что итоги полугодия значимы для команды и подтверждают эффективность работы компании на российском рынке. По его словам, для TCL принципиальны доступность продукции в ключевых каналах продаж и долгосрочное сотрудничество с розничными и онлайн-партнерами, а текущая задача заключается в том, чтобы не только удержать достигнутые позиции, но и укрепить присутствие бренда, чтобы жители всей страны могли выбирать из широкого ассортимента его телевизоров.

Дальнейшее усиление позиций TCL в России, как следует из заявлений компании, будет зависеть от обновления продуктовой линейки, расширения розничного присутствия и способности оперативно отвечать на изменение запросов покупателей.