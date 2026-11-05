SLAVYANA представила клип на легендарную композицию «Мальчик мой» 



30 октября состоялась премьера клипа SLAVYANA (Кристина Журавлёва) на песню «Мальчик мой». Певица предлагает свежий взгляд на легендарную композицию, в её прочтении трек обретает современное звучание и выразительную визуальную историю.



За режиссуру видео отвечал знаменитый Алексей Голубев, чьи работы давно задают высокую планку в музыкальной индустрии. Его авторский почерк чувствуется в продуманной драматургии и кинематографичной подаче: каждый кадр работает на настроение и смысл песни.



Клип открывается завораживающим моментом. SLAVYANA в белом платье сидит за белоснежным роялем и исполняет мелодию. Лаконичная, почти медитативная сцена задаёт тон всей работе.



По мере того как динамика трека нарастает и композиция становится более танцевальной, меняется и визуальный язык видео. Стильная хореография подчёркивает энергию песни, добавляя клипу движения и ритма.



Ключевым художественным приёмом ролика становится контраст двух энергий, воплощённых в двух образах SLAVYANA: светлом и тёмном. Эта дуальность раскрывает многогранность чувств, заложенных в тексте, и позволяет зрителю увидеть в знакомой песне новые оттенки смысла.







https://www.youtube.com/watch?v=lCjnc3Y_7YA