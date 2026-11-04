Из домика в лесу — в парк размером с Монако: кейс «Аномалии»

Рынок глэмпингов в России переживает исторический сдвиг: эпоха «поставил домик в лесу – получай сверхприбыль» закончилась. На смену ей пришла зрелая конкуренция, и в ней побеждает не количество коек, а качество сервиса и умение считать деньги. Пример тому – проект «Аномалия» в Тульской области, который демонстрирует двузначный рост выручки на фоне общего падения бронирований в отрасли до 30%. Основатель проекта Дмитрий Гасилов – основатель Telegram-сообщества «Про глэмпинг», создатель первого глэмпинга в России «Гуляй Город» с опытом работы в туризме более 20 лет – рассказал, как устроена экономика глэмпинга.

Экономика впечатлений: за что платит гость

«Аномалия» начиналась как классический глэмпинг, но сегодня это полноценный загородный курорт с рестораном, спа и разветвленной инфраструктурой. В действующем комплексе 39 домов различной конфигурации и планировки. Однако магнитом для притяжения гостей остается не только номерной фонд, но и высокая планка стандартов сервиса: гастрономия, SPA, большой выбор маршрутов и развлечений, иммерсивные события.

По словам основателя, главный урок последних лет, который должны вынести для себя владельцы глэмпингов: гость больше не готов платить только за «домик с видом». Он выбирает заботу – от онлайн-бронирования до круглосуточной связи с администратором.

«Мы сопровождаем гостя с момента бронирования до завершения поездки: бронь онлайн, удаленный отдел продаж, завтрак включен в стоимость. В половине номеров – горячие купели, которые разогревают к приезду. Ресторан работает до девяти вечера, можно заказать баню или массаж. На территории есть круглосуточные администраторы, парковка и освещение», – перечисляет Дмитрий Гасилов.

Для лесного формата это высокий уровень заботы, но за ним стоит целая команда: управляющие, администраторы, официанты, повара, техническая служба. Именно поэтому небольшим проектам становится сложно конкурировать: содержание такой структуры в одном объекте обходится дорого.

«Объекты будут укрупняться, объединяться в сети, повышать профессиональные компетенции. Перспективные проекты станут совершенствовать сервис и, вероятно, повышать цены, потому что для устойчивой работы необходимо обеспечивать действительно качественное обслуживание. При этом не все успешные объекты обязательно будут масштабными. Могут хорошо работать и небольшие проекты, которыми управляют сами владельцы: они живут на месте, встречают гостей, убирают номера, готовят и организуют досуг. Остальные рискуют уйти с рынка», – прогнозирует Дмитрий Гасилов.

Цифры подтверждают, что ставка на сервис работает. За первое полугодие 2026 года выручка «Аномалии» составила 44 млн рублей против 28 млн за аналогичный период прошлого года – рост на 53%. За лето 2026 проект заработал 52 млн. При этом средний чек (ADR) снизился с 13 407 до 12 002 рублей – ожидаемо, поскольку в эксплуатацию ввели новые дома более бюджетного сегмента. Загрузка за полугодие осталась на уровне 42%, но количество проданных номеро-ночей выросло на 107% – с 1 384 до 2 904.

В плане на год – 120 млн рублей общей выручки.

«Однако важно помнить, что рост выручки – это не автоматический рост прибыли. Вместе с ней увеличиваются ФОТ, коммунальные платежи, цены на обслуживание, уборку, белье, ресторан, маркетинг. Многие думают, что если построить больше домов, прибыль вырастет сама. На практике это не так», – объясняет Дмитрий Гасилов.

Тем не менее рентабельность у проекта даже выросла с 50% до 52%.

Отдельная гордость – ресторан: его выручка удвоилась с 6 до 12 млн рублей. Дополнительные услуги (бани, массаж, прокат) принесли 9 млн против 5 млн годом ранее – рост составил 80%. По мнению основателя проекта, у этого направления большой потенциал.

Большая Аномалия: от глэмпинга к природному парку федерального масштаба

Главная новость проекта за последние месяцы – расширение территории. Если раньше глэмпинг занимал 36 га, то теперь – 172 га.

«Чтобы было понятнее: это почти 4 Ватикана, почти все Монако и половина Центрального парка в Нью-Йорке. А еще это 6 с лишним Московских Кремлей», – объясняет Дмитрий Гасилов.

Но дело не только в гектарах. На новой земле команда планирует создать «Большую Аномалию» – природный парк федерального масштаба, куда можно приехать не только переночевать, но и провести целый день, а через неделю вернуться, потому что появилось что-то новое.

В концепции развития – 38 направлений, которые команда называет единым каталогом идей. Состав и очередность еще требуют отбора, но логика уже понятна: новые кластеры должны не конкурировать с действующим глэмпингом, а усиливать его через общий маршрут и программы.

Один из важнейших элементов – водный парк впечатлений. В стратегии заложен маршрут протяженностью 4,5–5 км: сапы, каяки, острова и остановки с собственным характером. Дневная и вечерняя программы задуманы как два разных повода приехать сюда на отдых – днем это активность на воде и видовые тропы, вечером – световые сценарии и ночной маршрут.

Ландшафтная часть включает арт-парк, парк света с ночным маршрутом, иммерсивные выставочные объекты, смотровые площадки, экскурсии и экспедиции по территории. Рядом будут располагаться термальный и банный комплекс, СПА вокруг террикона, релакс-парк «Выдыхай», студия отдыха и восстановления с многодневными программами и ретритами.

Для семей предусмотрены квест-парк, парк активных приключений и «лагерь исследователей». Для любителей животных и загородной жизни – экскурсионная ферма и хаски-парк. Для активных гостей – спортивный клуб, наземные маршруты и прокат, зимний парк активностей и вейк-парк. Для тех, кто хочет остаться на природе дольше, – палаточный кемпинг, кемпинг с готовым размещением и автокемпинг. Гастрономическую линейку дополнят гриль-парк, ресторанные и торговые проекты.

Отдельную ставку проект делает на событийный блок: свадьбы и частные праздники, корпоративный и деловой туризм, предусмотрены фестивальная площадка, круглогодичное событийное пространство и творческие мастерские. Все это должно работать не эпизодически, а как постоянный календарь, который дает загрузку вне высокого сезона.

«Мы хотим объединить все идеи в одну систему, которые позволяют по-разному проводить выходные: гулять по необычному ландшафту, отдыхать у воды, приезжать на мероприятия или просто выбираться семьей или с друзьями из города на целый день», – описывает концепцию основатель.

Развитие будет поэтапным. Первый этап – инфраструктура, стабильный поток гостей, ресторан, домики, спа, маркетинг – уже завершен. На втором этапе планируется сделать «Аномалию» предпринимательским хабом.

«Я уверен, что на такой территории должны появляться не только наши идеи, но и проекты других предпринимателей», – говорит Дмитрий Гасилов.

Команда готова предоставлять землю под интересные проекты, которые вписываются в концепцию: кемпинги, фермы, хаски-парки, прокат водной техники, площадки для мероприятий, квесты, агротуризм. Условия сотрудничества, сроки и вложения обсуждаются индивидуально.

«Нам важно, чтобы проекты были не просто красивыми на бумаге, а могли развиваться и становиться частью общей территории», – подчеркивает основатель.

Для делового сообщества это сигнал: глэмпинг перестает быть нишевой историей для энтузиастов. Он превращается в полноценный инвестиционный проект с понятной экономикой, диверсифицированной выручкой и планами масштабирования. «Аномалия» показывает, что даже в условиях падающего рынка можно расти, если делать ставку на сервис, подсчитывать экономику и не бояться расширяться.

Источник: РБК