ИИ помогает анимационным студиям избавляться от рутинной работы

Культура
29 октября 2026

Искусственный интеллект все активнее используется при создании анимации, но основные творческие решения по-прежнему остаются за человеком. Такой подход обсудили участники сессии о будущем кино и анимации в Лахта Центре.

Генеральный директор ГК «Рики» Юлия Немчина рассказала, что специалисты компании уже применяют нейросети для выполнения рутинных операций. При этом искусственный интеллект рассматривается как ассистент, а не самостоятельный автор. Финальная анимация, движения и эмоции персонажей требуют ручной работы художников.

По ее словам, узнаваемость таких проектов, как «Смешарики» и «Фиксики», формируется благодаря опыту и мастерству команды. Модератор сессии, заместитель генерального директора Медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелика Кирьян также обратила внимание, что ИИ способен упростить производство контента, однако сам по себе не решает главную творческую задачу — придумать хорошую историю и найти для нее зрителя. Эту связку человека и технологии Александр Кормухин, директор по коммуникациям «Газпром-Медиа Холдинга», назвал одним из важных направлений для развития индустрии.

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