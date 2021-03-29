Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество
29 марта 2021

Депутат Госдумы РФ Наталья Боева приняла участие в прошедших на площадке Краснодара обсуждениях законопроекта о занятости населения. По мнению парламентария, необходимо рассмотреть возможность финансирования государством создания первого рабочего места для выпускников высших учебных заведений. Кроме того, она выступила за организацию стажировок молодым людям до 25 лет, которые впервые приступили к поиску работы. Наталья Боева считает правильным разделение финансирования между федеральным бюджетом и потенциальным работодателем.

По словам депутата, молодые специалисты, только вышедшие из стен вуза, испытывают большие сложности с поиском первого места работы в условиях жесткой конкуренции на рынке труда. В России сложился замкнутый круг, когда для некоторых специальностей наличие опыта является обязательным условием для получения работы. Однако у выпускников вузов после окончания университета изначально нет такого опыта.

Похожие новости

Новости

Михаил Романов посетил стрелковый клуб «Вымпел» в Купчино и встретился с молодежью

Общество

Для реконструкции набережной мэрия Сочи пригласила 48 архитектурных бюро мира

Общество

Кубанским рыбакам напомнили о запрете на рыбную ловлю в Азовских лиманах

Москва

Три московских отеля сети AZIMUT получили знаки Safe Travels