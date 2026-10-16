В Петербурге на Роспроме представят точки промышленного роста

23 октября в рамках XXX юбилейного Международного форума-выставки «Российский промышленник» Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга проведет ежегодную деловую сессию «Промышленный завтрак». Событие по традиции откроет деловую программу ключевого дня форума.

Уникальный формат встречи представителей Минпромторга России и министров, отвечающих за промышленную политику в регионах, позволяет в неформальной обстановке сравнить подходы, обсудить эффективные меры и решения, обеспечивающие точки роста промышленного производства на местах.

На «Промышленном завтраке» ждут Министра промышленности и торговли России Антона Алиханова, чтобы представить практики, которые помогают территориям развивать производство, привлекать инвестиции и формировать новые точки роста.

В этом году сессия заметно расширяет географию регионального присутствия. Как ожидается, участие в «Промышленном завтраке» примут более 70 российских регионов – почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Меняется и логика открытого диалога: если в 2025 году в центре внимания были общие вызовы технологического лидерства и барьеры развития,

то теперь акцент смещается на конкретные точки роста – то, что уже работает и может быть масштабировано здесь и сейчас.

Каждый регион представит ключевую точку роста, позволяющую запускать новые заводы, развивать технологические компетенции, выводить промышленную продукцию на новые рынки. Каждая точка роста станет работающим решением, а вместе они дадут ответ на главный вопрос: куда движется российская промышленность и что движет ее ростом.