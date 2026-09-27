Восстановление ЦМК-шин помогает сокращать объем преждевременно образующихся отходов

Экономика
27 сентября 2026

Продление жизненного цикла шин становится одним из направлений более рационального использования ресурсов в грузовом транспорте. Вместо списания шины после износа первоначального протектора пригодный цельнометаллокордный каркас может быть восстановлен и повторно возвращен в эксплуатацию. В Шинном комплексе KAMA TYRES технология восстановления ЦМК-шин применяется как один из инструментов работы с продукцией на протяжении ее жизненного цикла.

Перед восстановлением каркас проходит контроль, который позволяет определить его состояние и возможность дальнейшего использования. Повторное использование пригодного каркаса позволяет отложить момент окончательного списания шины и сократить количество отработанных шин, направляемых на переработку. Одновременно более полно используется ресурс материалов, уже затраченных на производство первоначальной конструкции.

После проверки и подготовки каркаса на него наносится новый протектор, затем проводится вулканизация и контроль готового изделия. Для ЦМК-шин KAMA и KAMA PRO предусмотрена возможность двукратного восстановления протектора и последующей донарезки. При соблюдении требований к эксплуатации и обслуживанию суммарная ходимость шины может достигать 700 тыс. км.

Экологический эффект такого подхода связан прежде всего с продлением срока использования уже произведенной шины. Чем дольше пригодный каркас остается в эксплуатации, тем меньше потребность в его преждевременной утилизации и тем полнее используется ресурс заложенных в него материалов.

Для транспортных компаний восстановление имеет и экономическое значение. Повторное использование каркаса позволяет снизить затраты на шинный парк по сравнению с приобретением нового комплекта при условии, что каркас соответствует требованиям для восстановления.

Таким образом, технологии восстановления позволяют одновременно решать две задачи: продлевать срок службы грузовых шин и снижать объем преждевременно образующихся отходов. Такой подход становится частью более рациональной модели использования материалов в шинной отрасли.

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