21 сентября в столичном Доме союзов прошел вечер памяти мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова

21 сентября в столичном Доме союзов по инициативе Фонда Юрия Лужкова прошел торжественный памятный вечер в честь 90-летия со дня рождения мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова. Он стал возможностью вспомнить о жизненном пути, масштабных проектах и достижениях, роли и вкладе Юрия Лужкова как государственного и общественного деятеля, политика, градоначальника, патриота, ученого, искренне любящего столицу москвича и просто выдающегося человека.

Важной частью программы вечера стали обращения от государственных, религиозных, общественных деятелей, представителей российских регионов – со сцены выступили Начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, митрополит Каширский, викарий Патриарха Московского и всея Руси Феогност и другие.

В обращении к участникам памятного вечера от Президента РФ Владимира Путина говорилось: «Сегодня Юрию Михайловичу Лужкову исполнилось бы 90 лет. Его жизнь и свершения вписаны яркими страницами в историю нашей столицы и всей страны… По своей природе, образованию, интересам, опыту – он был и ученым, и инженером, и созидателем. И благодаря способности вникать в суть проблем, четко определять приоритеты – добился выдающихся результатов».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил «немалый вклад Юрия Михайловича в развитие церковно-государственного взаимодействия в Москве, а также в возрождение порушенных в прошлом святынь. Одним из наиболее значимых символов этой эпохи стало воссоздание Храма Христа Спасителя – главного соборного храма РПЦ, возведение которого стало возможным во многом благодаря активной поддержке и личной принципиальной позиции Юрия Михайловича».

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко также отдал должное достижениям Юрия Лужкова на посту мэра Москвы: «Ценой колоссальных усилий Москва превратилась в подлинную столицу мировой державы XXI века. Благородные помыслы и добрые дела Юрия Михайловича всегда будут служить политическими и нравственными ориентирами для московских градоначальников. В Беларуси отдают дань уважения этому большому политику и его созидательному наследию».

Президент Республики Азербайджан Ильхам Алиев заверил гостей памятного вечера, что «глубоко содержательный жизненный путь, организаторский талант, плодотворная деятельность во имя развития родного города снискали Юрию Лужкову заслуженный авторитет и уважение не только в России, но и за ее пределами. В Азербайджане знают и глубоко уважают Юрия Лужкова как настоящего друга, внесшего весомый вклад в приумножение многовековых традиций дружбы и взаимоподдержки между нашими народами».

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов в приветственном слове сказал: «Юрий Лужков возглавил Москву в самые сложные для страны годы и благодаря колоссальной работоспособности многое сделал для развития родного города и повышения качества жизни москвичей. Опыт и новаторские идеи Юрия Лужкова, реализованные им на посту мэра Москвы, находили качественное применение и в других регионах России. С Татарстаном Юрия Михайловича связывали теплые, искренние отношения».

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подчеркнул, что для крымчан юбилей Юрия Лужкова имеет особое значение: «В нашей республике помнят и ценят ту огромную помощь, которую Москва под руководством Юрия Лужкова оказывала нам в самых разных сферах. Это и социально-экономические вопросы, и деятельная поддержка русского движения, русского языка и культуры и, конечно же, шефство столицы над Черноморским флотом».

Губернатор г. Севастополя Михаил Развозжаев назвал Юрия Лужкова настоящим другом Севастополя, поблагодарил его за «системную поддержку российских моряков и их семей в самые непростые годы» и заверил, что для города принципиально важно, чтобы о Юрии Михайловиче знали не только те, кому довелось с ним работать и встречаться лично, но «чтобы его дела оставались частью исторической памяти России и Севастополя».

Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что «жители области вспоминают Юрия Михайловича не как далекого столичного градоначальника, а как человека, который любил наш край и оставил след, который не зарастет. Это дома, где собираются семьи и звучит детский смех, действующая школа, звонящая колоколами церковь и люди, которые благодарны ему за то, что их жизнь изменилась к лучшему».

Необычное обращение поступило с борта Международной космической станции от Героев России, космонавтов Роскосмоса Петра Дуброва и Анны Кикиной: «Мы рады присоединиться к памятным мероприятиям, проходящим в этом году по всей стране, и выразить глубокое уважение человеку, чьи идеи, масштаб мышления и вера в силу науки, инженерии и созидательного труда продолжают служить примером. Глядя на Землю с борта МКС, мы видим, как ярко светит Москва — город, который Юрий Михайлович преобразовывал с любовью и верой в будущее. Его имя навсегда останется в истории и в сердцах россиян, для которых труд на благо Отечества — высшая честь».

В 2026 году 90-летие со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова отмечается на государственном уровне. Президентом РФ В.В. Путиным подписан Указ «О праздновании 90-летия со дня рождения Ю.М. Лужкова». По поручению Председателя Правительства РФ М.В. Мишустина сформирован Организационный комитет по подготовке и проведению празднования под председательством Министра культуры РФ О.Б. Любимовой. Утвержденный Организационным комитетом план основных мероприятий юбилейного года объединяет научные, образовательные, культурные, спортивные и общественные проекты, проходящие в Москве и регионах России.