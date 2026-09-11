Философский пароход. За будущее российской науки

Общество
11 сентября 2026

10 сентября 2026 года на борту теплохода «Вдохновение» состоялась научная конференция «Философский пароход. За будущее российской науки». Мероприятие было посвящено вопросам сохранения и развития научного потенциала России, поддержке молодых исследователей, укреплению преемственности научных школ и созданию условий для дальнейшего технологического развития страны.

Организатором конференции выступил кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по 205-му избирательному округу, доктор экономических наук Михаил Михайлович Кислицкий.

В работе конференции приняли участие представители научного и экспертного сообщества: член-корреспондент Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Юрий Анатольевич Цыпкин; доктор экономических наук, профессор Вадим Петрович Черданцев; доктор экономических наук, профессор Пётр Николаевич Машеров; доктор экономических наук, доцент Алексей Геннадьевич Зайцев; доктор технических наук Рашид Курбанович Курбанов; кандидат педагогических наук, доцент Александр Николаевич Алексахин. Также участниками мероприятия стали кандидаты в депутаты муниципального округа Щукино Сергей Николаевич Алексеев, Андрей Дмитриевич Селькин, Светлана Александровна Горшкова и Павел Юрьевич Трофимов, молодые исследователи и студенты.

Целью конференции стала выработка конкретных предложений по ключевым вопросам развития российской науки. В центре обсуждения находились четыре приоритетных направления: сохранение фундаментальных научных школ и преемственности поколений, поддержка молодых учёных, противодействие «утечке мозгов», а также укрепление технологического суверенитета России.

Особое внимание участники уделили механизмам сокращения пути от научной идеи и разработки до её практического внедрения и применения в реальном производстве.

Конференция прошла в формате стратегической сессии. Программа включала научные доклады, панельную дискуссию, командную работу и открытый микрофон. Участники представили предложения и практические инициативы, направленные на решение обозначенных задач.

По итогам докладов, дискуссий и командной работы сформулированные участниками предложения легли в основу итоговой резолюции конференции. Документ объединил основные подходы и инициативы, выработанные в ходе мероприятия.

Название «Философский пароход» получило современное смысловое прочтение: не как символ отъезда научной мысли, а как образ сохранения интеллектуального потенциала страны, объединения профессионального сообщества и движения к технологическому будущему.

Итогом конференции стало формирование общего понимания приоритетных шагов, необходимых для сохранения отечественных научных школ, привлечения молодых специалистов и укрепления роли науки как одной из основ технологического развития России.

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