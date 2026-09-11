10 сентября 2026 года на борту теплохода «Вдохновение» состоялась научная конференция «Философский пароход. За будущее российской науки». Мероприятие было посвящено вопросам сохранения и развития научного потенциала России, поддержке молодых исследователей, укреплению преемственности научных школ и созданию условий для дальнейшего технологического развития страны.

Организатором конференции выступил кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по 205-му избирательному округу, доктор экономических наук Михаил Михайлович Кислицкий.

В работе конференции приняли участие представители научного и экспертного сообщества: член-корреспондент Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Юрий Анатольевич Цыпкин; доктор экономических наук, профессор Вадим Петрович Черданцев; доктор экономических наук, профессор Пётр Николаевич Машеров; доктор экономических наук, доцент Алексей Геннадьевич Зайцев; доктор технических наук Рашид Курбанович Курбанов; кандидат педагогических наук, доцент Александр Николаевич Алексахин. Также участниками мероприятия стали кандидаты в депутаты муниципального округа Щукино Сергей Николаевич Алексеев, Андрей Дмитриевич Селькин, Светлана Александровна Горшкова и Павел Юрьевич Трофимов, молодые исследователи и студенты.

Целью конференции стала выработка конкретных предложений по ключевым вопросам развития российской науки. В центре обсуждения находились четыре приоритетных направления: сохранение фундаментальных научных школ и преемственности поколений, поддержка молодых учёных, противодействие «утечке мозгов», а также укрепление технологического суверенитета России.

Особое внимание участники уделили механизмам сокращения пути от научной идеи и разработки до её практического внедрения и применения в реальном производстве.

Конференция прошла в формате стратегической сессии. Программа включала научные доклады, панельную дискуссию, командную работу и открытый микрофон. Участники представили предложения и практические инициативы, направленные на решение обозначенных задач.

По итогам докладов, дискуссий и командной работы сформулированные участниками предложения легли в основу итоговой резолюции конференции. Документ объединил основные подходы и инициативы, выработанные в ходе мероприятия.

Название «Философский пароход» получило современное смысловое прочтение: не как символ отъезда научной мысли, а как образ сохранения интеллектуального потенциала страны, объединения профессионального сообщества и движения к технологическому будущему.

Итогом конференции стало формирование общего понимания приоритетных шагов, необходимых для сохранения отечественных научных школ, привлечения молодых специалистов и укрепления роли науки как одной из основ технологического развития России.