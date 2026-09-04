TUMI представляет коллекцию осень/зима 2026, запуская кампанию с Ландо Норрисом на пути к новым вершинам

TUMI, международный бренд путешествий, стиля жизни и аксессуаров, сегодня запускает кампанию и коллекцию сезона Осень/Зима 2026, вдохновленную суровым рельефом альпийской местности. В этом сезоне представлены самые продаваемые силуэты TUMI в базовых оттенках, в то время как новая коллекция TUMI Axis представляет повседневные сумки для современных минималистов. Кампания следует за двумя путешественниками — давним глобальным амбассадором бренда TUMI и гонщиком McLaren Mastercard Formula 1 Ландо Норрисом (Lando Norris) и его попутчиком, воплощающим веру TUMI в то, что гонка преследования никогда не прекращается, и всегда есть новая вершина, которую нужно покорить.

Кампания Осень/Зима 2026, срежиссированная Валентином Флорианом (Valentin Florian ) и снятая фотографом Тео Госселином (Theo Gosselin), сразу же передает атмосферу удивительного шотландского высокогорья. Здесь пересеченная местность сочетается с тихой элегантностью, отражающей эстетику базовых оттенков этого сезона.

«Всегда есть еще одна вершина, которую нужно покорить, еще одна цель, которую нужно достичь». Ландо Норрис сказал: «Этот драйв именно то, что роднит нас с TUMI, и я чувствую это в каждой сумке TUMI, которую ношу».

Последнее поколение TUMI Alpha, выпущенное этой весной, возвращается со свежим взглядом на любимые силуэты, уходящие корнями в атмосферную цветовую палитру. Сезон поддерживается культовыми коллекциями в основной цветовой гамме: глубокий сосновый в коллекции 19 Degree, 19 Degree Front Access, Harrison и Alpha. Альпийский зеленый и палисандр придают глубину Voyageur Nylon and Leatherа, в то время как расширенный диапазон силуэтов Alpha доступен в динамичном камуфляжном принте. Коллекции Alpha Bravo, Olas, Adatto и линейка аксессуаров Belden и Nassau также основаны на нейтральных земляных цветах.

Фирменный минимализм Harrison имеет новый визуал с добавлением тканых кожаных деталей на основных силуэтах и приятной на ощупь тисненой кожи в насыщенном коньячном цвете, заново изобретая данный стиль для современного путешественника. В этом сезоне коллекция дополняется новыми цветами и материалами — от теплого коньячного бомбе до изысканной текстуры тауп и черного тканого, а также новыми силуэтами небольших дорожных изделий, которые привносят Harrison в повседневную жизнь.

Также дебютируя в этом сезоне, TUMI Axis представляет минималистичную коллекцию с обтекаемыми формами, созданную для современного повседневного использования. Обладая чистыми линиями и легкостью конструкции, Axis объединяет в себе систему организации «все на месте» с четырьмя универсальными силуэтами — доступными в черном, флотском синем, цементном и черном светоотражающим.

В женской линейке TUMI, Voyageur Leather, недавно представленная сумка-тоут Made in Italy Adatto Tote и новые силуэты из коллекций Olas и Agent дарят современной женщине стиль, созданный для ее собственного восхождения на вершину. Каждое изделие создано для женщины, которая достигает поставленных целей, и является ее идеальным спутником в любом путешествии, на ее условиях.

«Этот сезон вдохновлен спокойной уверенностью Альпийских гор», — сказал Викторс Санс (Victor Sanz), креативный директор TUMI. «Вместо того, чтобы гоняться за излишествами, мы хотели исследовать идею возвышения с помощью продуманного дизайна. Данная коллекция отражает чувство спокойствия, точности и целеустремленности, где каждая деталь имеет намерение, и каждое изделие сконструировано для грациозного выполнения своей задачи. Это напоминание о том, что истинная роскошь заключается не в том, чтобы быть громче, а в том, чтобы быть лучше. Мы хотели передать это чувство в нашей осенней коллекции».

Осень/Зима 2026 — это больше, чем сезонная кампания, это глобальный момент для бренда. На ключевых рынках TUMI воплотит в жизнь свой альпийский мир с помощью иммерсивных впечатлений, мероприятий и контента, которые стирают грань между стремлением и функциональностью. В TUMI функциональность и роскошь никогда не были взаимоисключающими. Они являются стандартом. В этом сезоне этот стандарт достигает новых высот.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ

Коллекция 19 Degree

Коллекция из поликарбоната, вдохновленная Альпийскими горами, которая привносит в современные путешествия дух побега. Каждая деталь уравновешивает скульптурный дизайн с легкой долговечностью, сохраняя фокус TUMI на качестве, функциональности и легкости перемещения.

Доступно для: Expandable Carry-On, Large Carry-On, Large Expandable Checked, Front Access Expandable Carry-On, Large Front Access Expandable Carry-On, Medium Front Access Expandable Checked и Large Front Access Expandable Checked

Цвета: сосна и соль

Voyageur Q Tote

Универсальная повседневная сумка-тоут, предназначенная для плавного перехода от путешествий к повседневной жизни и обратно. Модель Q-Tote, выполненная из эластичной кожи с изысканной фурнитурой становится более привлекательной для повседневного использования, сочетая материалы премиум-класса с практичной организацией и легким силуэтом, подходящим для работы, выходных и динамичных путешествий.

Цвета: черный/пушечная бронза, черный/золотой, палисандр, сиенна

Коллекция TUMI Alpha

Последнее поколение Alpha, выпущенное этой весной, выходит в атмосферной осенне-зимней гамме — глубокий сосновый, лесной камуфляж и серый светоотражающий — в основных силуэтах: dual Access Carry-On, Double Expansion Duffel и TUMI Brief Pack™.

Цвета: глубокая сосна, лесной камуфляж, серый светоотражающий

Коллекция TUMI Harrison

Harrison в коллекции Осень 2026 года дополняется новыми материалами, цветовыми решениями и силуэтами для современных минималистов. Коньячный бомбе пришел, чтобы остаться навсегда, в то время как тауп и черный плетеный привносит вдохновленную европейским дизайном тканую фактуру в чистые архитектурные линии коллекции. Два новых силуэта — Macri Small Crossbody и Thatcher Sling Backpack — расширяют возможности ношения Harrison.

Цвета: коньячный бомбе, тауп/черный тканый, глубокий сосновый бомбе, чернильный/замша