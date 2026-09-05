В Петрозаводске открылась выставка молодых художников, участвовавших в пленэре

Культура
5 сентября 2026

В Национальной библиотеке Республики Карелия всем желающим доступна выставка работ, созданных в августе 2026 года в рамках проекта «Пленэры молодых художников регионов России».

Проект проходит четвертый год при поддержке Министерства культуры РФ, ранее победители ежегодного конкурса работали в Ярославле, на Байкале, в Поволжье.

Местом проведения пленэров в 2026 году стала Республика Карелия. Выбор неслучаен: в разное время величественная северная природа, богатое культурное наследие и уникальные памятники деревянного зодчества вдохновляли выдающихся художников. Красоте Русского Севера посвящены работы Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Николая Рериха и др. Особое внимание было уделено музею-заповеднику «Кижи», который в этом году отмечает свое 60-летие.

По итогам пленэров участники создали более 30 работ, ставших результатом художественного осмысления авторами красот карельской природы, видов уникального ансамбля Кижского погоста и северных просторов Онежского озера.

Выставка будет работать до 17 сентября. Ознакомиться с работами можно в выставочном зале Национальной библиотеки Республики Карелия.

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