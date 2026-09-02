Праздничный субботник в парке — лучший способ почтить память Юрия Лужкова в год его 90-летия

12 сентября с 10:00 Фонд Юрия Лужкова проведет в Москве открытый городской субботник, посвященный 90-летию со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова. Мероприятие пройдет в столичном Парке имени Юрия Лужкова рядом со станцией метро Каширская и станет самым масштабным событием юбилейного года по числу непосредственных участников. Вместе с известными деятелями культуры, науки и спорта москвичи и гости столицы высадят 12 тысяч многолетних цветов и создадут новые цветники парка.

Проведение субботника продолжает традицию, которой Ю. М. Лужков придавал большое значение, регулярно принимая личное участие в благоустройстве Москвы вместе с жителями города. Он считал субботники важной частью городской жизни и общим делом, результат которого надолго остается в городе и продолжает служить людям. Эта традиция сохранялась и после завершения его работы на посту мэра Москвы. В 2016 году по его инициативе в музее-заповеднике «Коломенское» прошел субботник по возрождению исторических садов, а в 2021 году эту работу продолжил Фонд Юрия Лужкова. В ходе двух субботников здесь были высажены 800 молодых яблонь и груш, возродивших сады Коломенского, история которых насчитывает несколько столетий.

«Участие в городских субботниках было для Юрия Михайловича важным способом вместе с москвичами сделать город лучше и чище, объединить жителей города и преумножить их любовь к Москве — через наведение порядка во дворах и парках, посадку новых деревьев, обновление детских площадок. Невозможно представить лучшего способа почтить 90-летие со дня рождения Юрия Михайловича, чем продолжить его многолетнюю работу и сделать названный в его честь кусочек Москвы еще более уютным и цветущим. Мы будем рады всем желающим принять участие — и пусть субботник станет новой доброй традицией Парка им. Юрия Лужкова», — отметила председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина.

Присоединиться к посадке 12 тысяч многолетних цветов сможет каждый желающий. Специальной подготовки для участия в субботнике не потребуется — цветы, садовый инвентарь и все необходимое для работы участники получат на месте. Посадка цветов станет центральной частью субботника и объединит его участников общим делом, а в течение дня гостей парка ждет праздничная программа, подготовленная для всех возрастов. В парке будут работать семейные мастер-классы и детская анимация, на сцене выступят популярные артисты, а завершит программу концерт группы Uma2rman.

В этот день в парке откроются новые объекты, созданные к 90-летию Юрия Лужкова: инсталляция, отображающая название парка, и мемориальный камень в честь юбилейной даты, выполненный народным художником РФ С. А. Щербаковым. Также в парке будет представлена фотовыставка работ участников Всероссийского конкурса «Линии жизни. Юрий Лужков в памяти людей», объединившего личные и семейные истории, связанные с Юрием Лужковым и временем его деятельности.

Субботник состоится 12 сентября 2026 года, начало в 10:00. Сбор участников пройдет у главного входа в Парк имени Юрия Лужкова рядом со станцией метро «Каширская».

Вход свободный, участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется. Все участники субботника получат памятные подарки. В 2026 году 90-летие со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова отмечается на государственном уровне в соответствии с Указом Президента РФ В. В. Путина. По поручению Председателя Правительства РФ М. В. Мишустина сформирован Организационный комитет по подготовке и проведению празднования под председательством министра культуры РФ О. Б. Любимовой. Утвержденный Организационным комитетом план основных мероприятий юбилейного года включает проекты, посвященные жизни и деятельности Ю. М. Лужкова, в Москве и регионах России и охватывает научное, образовательное, культурное, спортивное и общественное направления.