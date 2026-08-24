Завершился V Международный детский культурный форум

С 20 по 21 августа 2026 года в Московском дворце пионеров на Воробьёвых горах состоялся V Международный детский культурный форум. За два дня он объединил более 1800 участников из регионов России и 17 зарубежных стран. Юные музыканты, актёры, художники, танцоры, кинематографисты, литераторы и журналисты встречались с известными деятелями культуры, участвовали в мастер-классах и дискуссиях, представляли собственные проекты и знакомились с традициями разных народов.

На торжественной церемонии открытия участников приветствовала заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Она также участвовала в работе жюри Конкурса детских инициатив в сфере развития культуры и искусства вместе с кураторами Форума. В этом году победителями стали Григорий Шабунин из Томской области с проектом «Песни народов Сибири. Новое дыхание», Софья Шибаева из Челябинской области с проектом «От пестряди до подиума: нагайбакский код в современной моде», Анна Минина из Архангельской области с мультфильмом «Северно сияние» и Михаил Крисько из Кемеровской области с проектом «Слово Родное» и образовательной карточной игрой «Говори Своё». Все победители получат организационную и финансовую поддержку Министерства культуры Российской Федерации.

Сергей Безруков, куратор направления«Театр и цирк», обсудил с ребятами различия между работой актёра на сцене и в кино. Эдгард Запашный, отвечавший за направление «Театр и цирк», вместе с Аскольдом Запашным говорили о доверии в цирковом искусстве и в жизни. Егор Дружинин, куратор направления «Хореография», провёл танцевальный мастер-класс. Направление «Музыка» курировала Ольга Хомова. Она рассказала о музыкальных традициях народов России и о том, как они сохраняются и получают новое звучание. Гавриил Гордеев, ведущий направления «Кино и анимация», вместе с представителями индустрии поговорил с ребятами о работе с камерой, кастингах и актерской профессии. Направление «Литература и журналистика» вёл Дмитрий Бак. Он прочитал лекцию о классической поэзии и её актуальности. Кристина Трубинова, куратор направления «Музеи и ИЗО», рассказала участникам, как музей может стать пространством для их собственных идей и проектов.

Среди спикеров Форума также были Евгений Миронов, Руслан Братов, Алексей Чадов, Дмитрий Чеботарёв, Мила Ершова, Батыр Моргачёв и другие известные представители культуры и искусства.

«Самое главное, что мне хотелось бы донести до молодого поколения — такого креативного, такого прекрасного, — что все призывы Форума — “развивайся”, “меняйся”, “достигай целей” — реализуемы только на основе чёткого представления о том, кем ты уже являешься. Не только меняйся, но и понимай, кто ты есть в данную секунду. Именно это позволяет сделать литература», — поделился директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, литературовед, литературный критик и журналист Дмитрий Бак.

«Нужно фантазировать, креативить… То есть не ждать, а мечтать о будущем. И мечты сбываются! Форум даёт ребятам такую возможность и помогает им определиться», — отметил художественный руководитель МХАТ имени М. Горького, народный артист России Сергей Безруков.

Особое место в программе заняла тема единства народов России. На межнациональной сессии «Путешествие по карте единства: живые традиции» участники рассказывали об обрядах, ремёслах, музыке, танцах и орнаментах своих народов и показывали, как традиции продолжают жить в современной культуре. Во время культурной зарядки «Доброе утро, Россия!» дети приветствовали друг друга на родных языках и исполняли элементы национальных танцев, а «Игры со всего света» объединили ребят из разных стран через традиционные игры.

Тема культурного многообразия получила продолжение в музыкальной программе. В ходе встречи «Музыка народов России. Как звучит Родина» эксперты говорили о традициях разных регионов и общем музыкальном культурном коде страны. Во второй день участники услышали живое звучание национальных инструментов в исполнении музыкантов Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Л. Г. Зыкиной под управлением Дмитрия Дмитриенко; онпровёл дискуссию «Национальные музыкальные инструменты народов России». Надежда Бабкина и коллектив Московского государственного академического театра «Русская песня» украсили программу мастер-классом «История России — в народной музыке».

Объединяющим творческим проектом двух дней стало создание арт-объекта «Лабиринт культур». Российские и иностранные участники расписывали его элементы, посвящённые культурам своих народов. В результате отдельные работы объединились в единую композицию, символизирующую культурное многообразие стран и единство участников Форума.

В рамках партнёрской программы прошли открытый диалог Фонда «Защитники Отечества» «Словом можно спасти: поэзия о мужестве, памяти и надежде» и акция «Письмо солдату и добрые рисунки». За дни Форума ребята написали более 200 посланий со словами поддержки и добрыми пожеланиями военнослужащим, выполняющим боевые задачи. Все письма и рисунки будут переданы им в ближайшее время. На встрече «Звёздная команда», подготовленной совместно с Роскосмосом, участники задавали вопросы о космосе, профессии космонавта и командной работе. «Движение Первых» организовало встречу с писателем Еленой Нестериной.

На площадке также работали выставки, игротеки и творческие пространства. Ребята проходили квест-викторину «Я знаю Россию», играли в шахматы, знакомились с народными промыслами, участвовали в художественных и музыкальных мастер-классах, пробовали себя в анимации и других творческих форматах. Для региональных и зарубежных делегаций во второй день были организованы экскурсии в Национальный центр «Россия» и Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства.

Яркой частью программы стали концертные события. Первый день завершился гала-концертом «Хоровод дружбы» во Дворце Ирины Винер, объединившим участников из разных регионов России и зарубежных стран. Финальной точкой Форума стала торжественная церемония закрытия: на сцене подвели итоги двух дней и наградили победителей конкурсных проектов. Завершила программу дискотека под выступление DJ Smash.

Всего за два дня работы Форума прошло более 60 мероприятий, включая события основной программы, дополнительные активности и торжественные форматы. На площадке также было организовано множество интерактивных зон.

Организаторами Форума выступили Министерство культуры Российской Федерации, ФГБУК РОСКОНЦЕРТ и Российский фонд культуры.

Генеральный информационный партнёр Форума — ТАСС. Генеральный медиапартнёр — «Газпром-Медиа Холдинг». Информационные партнёры — телеканал «Россия Культура», федеральный телеканал «Карусель», Детское радио, радио «Орфей», «РГ Медиа», радио «Культура», «НЬЮМ ТАСС», журнал «Балет», диджитал-журнал «Балет» «ЮНПРЕСС», «VK Видео Детям».