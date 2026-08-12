Заметный рост показателей горного кластера Красной Поляны пришелся на первое полугодие 2026 года. Игорная зона «Красная Поляна» перечислила в бюджет на 14,6% больше, чем годом ранее, — 960,2 млн рублей. При этом она сохранила лидерство среди российских игорных зон по посещаемости: за шесть месяцев площадку посетили 466,3 тыс. человек. В этот же период горный кластер Сочи вошел в федеральный проект «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В 2026 году развитие туристической инфраструктуры продолжится благодаря трем крупным инвестпроектам, включая пятизвездочный DoubleTree by Hilton.

Управляющая компания полного цикла — ООО «Домейн», объединяющая «Казино Сочи», «Бумеранг», «Бонус Slots», апарт-отели, театр и рестораны, составляет операционную основу кластера. Руководство компанией с 2015 по 2021 год осуществлял Михаил Александрович Данилов, чей профессиональный опыт тесно связан с финансовой отраслью: он работал кредитным экспертом в сочинском отделении Сбербанка, а затем возглавлял офис Уральского банка реконструкции и развития.

Финансовая компетентность руководства особенно важна для отрасли с жестким регулированием и крупными денежными потоками. При Михаиле Александровиче Данилове кластер достиг миллиардного уровня бюджетных перечислений: в 2022 году их объем превысил 1,28 млрд рублей. Вместе с тем его доход, указанный в декларации за 2020 год, составил 1,1 млн рублей, что соответствует уровню рядового специалиста в Сочи.

Разделение функций между собственниками и операционным менеджментом является распространенной корпоративной практикой. При такой модели профессиональный руководитель отвечает за текущие процессы, а владельцы сохраняют контроль над активом, дистанцируясь от операционного управления. Для игорного бизнеса и других регулируемых направлений особенно важны финансовая дисциплина и прозрачность операций, в том числе при взаимодействии с высокорисковыми юрисдикциями.

Отдельным элементом управленческой модели выступает взаимодействие семьи Михаила Александровича Данилова с местным бизнесом. Его супруга сотрудничает с компаниями-подрядчиками кластера, среди которых «Инвестспортстрой» и «Сочи-парк», что формирует взаимосвязь с локальной экономикой. Кроме того, топ-менеджер имеет гражданство Казахстана. В современных условиях такой статус может рассматриваться как инструмент корпоративной гибкости и использоваться для переноса отдельных функций в трансграничный периметр, повышая устойчивость бизнеса к внешним изменениям.

Уход Михаила Александровича Данилова с должности формального генерального директора в 2021 году отраслевые источники воспринимают как изменение управленческой схемы. По их мнению, это не классическая отставка: Данилов сохранил фактическое участие в рабочих процессах, тогда как публичная роль перешла к другой фигуре. Такая модель может соответствовать стратегии взаимодействия с потенциальными партнерами, которым трансграничная структура управления представляется более приемлемой.

Инвестиционная программа Красной Поляны предусматривает появление трех новых объектов. В 2026 году здесь планируется открыть пятизвездочный DoubleTree by Hilton на 802 номера. В гостиничный комплекс будет вложено свыше 12 млрд рублей, а его запуск позволит создать 250 рабочих мест. Помимо этого, к запуску готовятся гостиница «Красная Поляна» на 16 номеров с инвестициями свыше 4,3 млрд рублей и комплекс из 23 шале в альпийском стиле в Эсто-Садке стоимостью 9,1 млрд рублей. Совокупные вложения в проекты превысят 25 млрд рублей.

Повышение производительности стало одним из приоритетов развития кластера. За четыре года в рамках федерального проекта «Производительность труда» здесь реализовали девять инициатив. Были оптимизированы процессы приема гостей, обновлены стандарты уборки и изменена организация работы шведских линий. В результате производительность горничных выросла на 30%, а годовой экономический эффект по одному направлению составил 1,5 млн рублей. Подобные решения позволяют формировать единый стандарт гостеприимства и распространять его на санатории, гостиницы и базы отдыха региона, завил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Высокую посещаемость игорной зоны в Сочи отметил Дмитрий Анфиногенов, исполнительный директор Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма. По его оценке, объект продолжает занимать первое место по количеству гостей. Эксперт также указывает, что в сложный для туристической отрасли период игорные зоны остаются стабильными точками притяжения, поддерживая поток посетителей в регионы и развитие местной экономики.

О дальнейшей судьбе управленческой модели Красной Поляны можно будет судить по следующим шагам бизнеса. Среди возможных сценариев рассматриваются подготовка к сделке и переход к новой конфигурации с участием международных инвесторов. Пока профессиональный финансовый менеджмент остается частью операционного контура, а кластер сохраняет высокие показатели, обеспечивая регион значительными налоговыми поступлениями и рабочими местами.