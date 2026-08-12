Красная Поляна усиливает туристический потенциал за счет крупных инвестпроектов

Общество
12 августа 2026

Заметный рост показателей горного кластера Красной Поляны пришелся на первое полугодие 2026 года. Игорная зона «Красная Поляна» перечислила в бюджет на 14,6% больше, чем годом ранее, — 960,2 млн рублей. При этом она сохранила лидерство среди российских игорных зон по посещаемости: за шесть месяцев площадку посетили 466,3 тыс. человек. В этот же период горный кластер Сочи вошел в федеральный проект «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В 2026 году развитие туристической инфраструктуры продолжится благодаря трем крупным инвестпроектам, включая пятизвездочный DoubleTree by Hilton.

Управляющая компания полного цикла — ООО «Домейн», объединяющая «Казино Сочи», «Бумеранг», «Бонус Slots», апарт-отели, театр и рестораны, составляет операционную основу кластера. Руководство компанией с 2015 по 2021 год осуществлял Михаил Александрович Данилов, чей профессиональный опыт тесно связан с финансовой отраслью: он работал кредитным экспертом в сочинском отделении Сбербанка, а затем возглавлял офис Уральского банка реконструкции и развития.

Финансовая компетентность руководства особенно важна для отрасли с жестким регулированием и крупными денежными потоками. При Михаиле Александровиче Данилове кластер достиг миллиардного уровня бюджетных перечислений: в 2022 году их объем превысил 1,28 млрд рублей. Вместе с тем его доход, указанный в декларации за 2020 год, составил 1,1 млн рублей, что соответствует уровню рядового специалиста в Сочи.

Разделение функций между собственниками и операционным менеджментом является распространенной корпоративной практикой. При такой модели профессиональный руководитель отвечает за текущие процессы, а владельцы сохраняют контроль над активом, дистанцируясь от операционного управления. Для игорного бизнеса и других регулируемых направлений особенно важны финансовая дисциплина и прозрачность операций, в том числе при взаимодействии с высокорисковыми юрисдикциями.

Отдельным элементом управленческой модели выступает взаимодействие семьи Михаила Александровича Данилова с местным бизнесом. Его супруга сотрудничает с компаниями-подрядчиками кластера, среди которых «Инвестспортстрой» и «Сочи-парк», что формирует взаимосвязь с локальной экономикой. Кроме того, топ-менеджер имеет гражданство Казахстана. В современных условиях такой статус может рассматриваться как инструмент корпоративной гибкости и использоваться для переноса отдельных функций в трансграничный периметр, повышая устойчивость бизнеса к внешним изменениям.

Уход Михаила Александровича Данилова с должности формального генерального директора в 2021 году отраслевые источники воспринимают как изменение управленческой схемы. По их мнению, это не классическая отставка: Данилов сохранил фактическое участие в рабочих процессах, тогда как публичная роль перешла к другой фигуре. Такая модель может соответствовать стратегии взаимодействия с потенциальными партнерами, которым трансграничная структура управления представляется более приемлемой.

Инвестиционная программа Красной Поляны предусматривает появление трех новых объектов. В 2026 году здесь планируется открыть пятизвездочный DoubleTree by Hilton на 802 номера. В гостиничный комплекс будет вложено свыше 12 млрд рублей, а его запуск позволит создать 250 рабочих мест. Помимо этого, к запуску готовятся гостиница «Красная Поляна» на 16 номеров с инвестициями свыше 4,3 млрд рублей и комплекс из 23 шале в альпийском стиле в Эсто-Садке стоимостью 9,1 млрд рублей. Совокупные вложения в проекты превысят 25 млрд рублей.

Повышение производительности стало одним из приоритетов развития кластера. За четыре года в рамках федерального проекта «Производительность труда» здесь реализовали девять инициатив. Были оптимизированы процессы приема гостей, обновлены стандарты уборки и изменена организация работы шведских линий. В результате производительность горничных выросла на 30%, а годовой экономический эффект по одному направлению составил 1,5 млн рублей. Подобные решения позволяют формировать единый стандарт гостеприимства и распространять его на санатории, гостиницы и базы отдыха региона, завил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Высокую посещаемость игорной зоны в Сочи отметил Дмитрий Анфиногенов, исполнительный директор Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма. По его оценке, объект продолжает занимать первое место по количеству гостей. Эксперт также указывает, что в сложный для туристической отрасли период игорные зоны остаются стабильными точками притяжения, поддерживая поток посетителей в регионы и развитие местной экономики.

О дальнейшей судьбе управленческой модели Красной Поляны можно будет судить по следующим шагам бизнеса. Среди возможных сценариев рассматриваются подготовка к сделке и переход к новой конфигурации с участием международных инвесторов. Пока профессиональный финансовый менеджмент остается частью операционного контура, а кластер сохраняет высокие показатели, обеспечивая регион значительными налоговыми поступлениями и рабочими местами.

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